TRKAČKO HODOČAŠĆE: Srpski maratonac kreće iz Žitorađe do Hilandara

Peci će tako postati prvi Topličanin koji će koji će uz blagoslov Crkve i podršku Udruženja Topličana u Beogradu krenuti put Hilandara kako bi odao počast našim slavnim precima.

Toplica je vekovima unazad bila poznata kao junačko podneblje, koje je duž svojih obala iznedrilo mnogo junaka koji su kroz vekove pronosili slavu ovog kraja. Nekada su to bili Gvozdeni puk, Milan Toplica i mnogi drugi, oni koji su žrtvovali sebe i svoje živote braneći Toplicu i Srbiju od mnogo jačih i većih sila.

Danas, kada živimo u vremenu iskrivljenih moralnih normi i zaboravljajući stare i tradicionalne vrednosti, teško je pronaći ljude koji su svesni junaštva i žrtve ovih ljudi, i koji su zahvalni svojim precima i Bogu što danas u svojoj Toplici uživaju slobodu. Jedan od njih je sigurno i Srđan Jovanović.

"Ovo je samo atom onoga što su naši preci za nas uradili gledajući period od Kosovske bitke i Hilandara do Solunaca i Gvozdenog puka. Oduvek me je tištilo to što ih se sećamo samo na nekim velikim okupljanjima i značajnim datumima, a oni zaslužuju da ih se sećamo svakoga dana. Kao vernik osetio sam unutrašnji poziv i moralnu obavezu da im odam počast. Odlučio sam se da to bude ono u čemu sam najbolji, i tako sam došao na ideju da trčim od Žitorađe do Hilandara", objašnjava Peci.

Jovanović će kroz svoje ”trkačko hodočašće” i na najlepši mogući način proneti ime Žitorađe i Toplice širom Evrope. S toga ovim putem apelujemo na sve dobročinitelje da pomognu Srđanovu misiju.

"Hilandar je jedna od naših najvećih svetinja. Na neki način je ovo ”trkačko hodočašće”, na koje ne mogu krenuti sam. Vera nas uči ljubavi, uzajamnom poverenju i pomoći. S toga ovim putem molim sve dobre ljude da pomognu moju duhovnu misiju", kaže nam Srđan Jovanović.

Ko želi da pomogne Srđanu može da se javi na broj telefona 069/3060066.

(toplickevesti.com, Foto: privatna arhiva)

Kurir

Autor: Kurir