SPEKTAKL U SRCU NIŠA: Bokseri zapalili više od 2.000 gledalaca

Most na reci Nišavi, u šetačkoj zoni pored same tvrđave, bio je poprište borbi mladih snaga boksa Srbije, ali i mesto na kome je preko sto učesnika (boksera) bilo deo javnog treninga u organizaciji Bokserskog saveza Srbije, GO Medijana i Nišavskog upravnog okruga.

Dan boksa u Nišu u okviru kojeg je održan javni trening, a zatim i vrhunske borbe „zapalile“ su prepuni most na reci Nišavi i dokazali da su pred ovim sportom u jugoistočnom regionu Srbije novi dani i blistava budućnost. Pred oko više od 2000 posmatrača ove boks manifestacije snage su odmerili: školarci (2004-2005): kategorija 41,5 kg Matija Petrovski – Mihajlo Zlatković 3:0, 46kg Alek Andrejević – Stefan Selimović 3:0, 50kg Rade Jovanović – Ognjen Mitrović 1:2, 54kg Milan Stanojević – Devid Ibraimović 3:0, Alen Asanović – Vuk Pižurica (pobeda Vuka RSC1)

Mladi (2000-2001): 60kg Veljko Veličković – Lazar Arsić (pobeda Lazara RSC2)

U sjajnom ambijentu i atmosferi na kome bi pozavidele mnoge boks manifestacije poslastica večeri bila je borba u konkruenciji seniora (1978 – 1999) u katrgoriji 91+kg gde su rukavice ukrstili Stefan Stanić (BK „Čolaković“ Barajevo) i Lazar Stojanović (BK „Vitez“ Niš) u kome je uz ogromnu podršku domaće publike do ttrijumfa stigao ljubimac Nišlija Stojanović rezultatom 1:2.

“Polako ali sigurno ostvarujemo svoje planove, a to je da nam sale za trening budi pune dece i mladih od kojih ćemo stvarati dobre ljude i bokserske šampione. Olimpijska škola boksa je patriotsko sportski projekat i već do kraja septembra obići ćemo još dvadesetak gradova, kako bismo adekvatno približili plemenitu veštinu deci, mladima i njihovim roditeljima“ – istakao je nakon boks spektakla u Nišu predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

