HAMILTON PRESREĆAN POSLE TRIJUMFA U MONCI: Staza je neverovatna, velika je čast pobediti pred tako sjajnom publikom!

"Želim da čestitam Ferariju na velikom izazovu i borbi koju nam je pružio. Zahvalan sam ekipi, bez njihove vere u uspeh, ovo ne bi bilo moguće. Volim da dodjem u Italiju. Volim hranu. Staza je neverovatna, velika je čast pobediti ovde pred tako sjajnom publikom", rekao je Hamilton, koga su navijači domaće ekipe Ferarija dočekali zvižducima.

Hamilton je pobedio danas u Monci i na 30 bodova uvećao prednost u generalnom plasmanu nad Sebastijanom Fetelom iz Ferarija.

On je mahao navijačima i aplaudirao im je, uprkos tome što su mu zviždali.

"Danas je bilo veoma teško. Ovde imamo sjajnu publiku, a iako nikada nije dobra ta negativnost, to je ono što me je vuklo. Prihvatam to. Ovde je bilo mnogo negativnosti, ali danas sam video mnogo britanskih zastava. Prepoznaće se. Ubuduće želim da negativnost pretvorim u pozitivne stvari. Hvala i Valteriju (Botasu). Mi se nikada ne predajemo", naveo je Hamilton.

Drugo mesto zauzeo je Kimi Raikonen iz Ferarija, koga je Hamilton obišao osam krugova pre kraja.

"Bili smo dovoljno brzi, ali nažalost naše zadnje gume nisu izdržale i od tada je borba bila izgubljena. Pokušao sam, ali bilo je nemoguće, daleko od idealnog. Dali smo sve od sebe. Svakako smo se trudili, zadnje gume su 'otišle' u završnici, ali makar smo uzeli drugo mesto", rekao je Raikonen.

Vozač Mercedesa Valteri Botas zauzeo je treće mesto, posle kazne od pet sekundi Maksa Verstapena iz Red Bula, koji ga je u jednom duelu izbacio sa staze.

"Trudio sam se da dam sve od sebe da se popnem na podijum. Prvi zadatak bio je da zadržim Kimija, a onda da se borim za Maksom. Bilo je žestoko trkanje, i ponekad nije pošteno koliko bih želeo da bude, pa je Verstapen dobio kaznu. Kao ekipa, ostvarili smo rezultat. Uzeli smo više bodova od Ferarija u njihovoj kući. Nadam se da ćemo u sledećoj trci biti bolji", rekao je Botas.

kurir.rs / Beta

Kurir

Autor: Kurir