PRVI ČOVEK FORMULE 1 ŠOKIRAO PRIZNANJEM: Novac me nije učinio srećnim! Tramp je najbolja stvar koja je mogla da se desi ovom svetu

"Tramp je najbolja stvar koja je mogla da se desi ovom svetu", rekao vremešni Eklstone i nastavio:

"On radi po svom, ne brine se oko toga što drugi misle. On korača svojim putem i mislim da do sada nije učinio ništa loše. A jasno da ga ne vole u njegovoj zemlji oni koji tamo ni ne bi trebalo da budu, koji su ilegalno završili u SAD-u", izjavio je 87-godišnji Berni.

Ceo intervju naravno da nije mogao da prođe bez pričao njegovom enormnom bogastvu i bivšoj supruzi Slavici.

"Novac me nije učinio srećnim. Radio sam posao koji sam voleo, a novac je došao nakon uspeha", izjavio je Berni koji je milijarde prepisao bivšoj ženi.

"Nije bilo ništa loše vezano uz tu odluku, jer sam hteo da osiguram porodicu u slučaju bolesti ili smrti. Ona je tada dobila deo akcija, ali ja sam još živ i sve normalno kontrolišem i ništa tu nije sporno", zaključio je Berni.

