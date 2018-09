BRUTALAN INTERVJU MMA BORCA! SEKS, SPORT, RIJALITI, DROGE... Vaso PSIHOPATA Bakočević otvoreno o Đokoviću, zatvoru, starletama, Čečeniji...

Ja sam bio problem u školi. Ja sam bio taj koji je maltretirao druge. Nisam mislio ništa loše nego sam voleo da se bijem. Da ne bi to preraslo posle u neki ozbiljniji problem pronašao sam MMA i to mi je spaslo život, počinje priču jedan od najboljih MMA boraca sa ovih prostora Vaso Bakočević zvani Psihopata.

"Kad sam završio osnovnu školu rekao sam da hoću da uspem u sportu. Bavio sam se fudbalom a onda sam napravio sr.nje na jednoj utakmici... Opet sam se potukao. Stalno me nešto laktom nabadao kad su bili korneri. I ja sačekam jedan korner i prišo sam i nokautiram ga. I dobijem godinu dana zabrane. Uleteli su iz publike, ali niko se nije zaleteo da se bije", priča Bakočević.

Kaže da su ga u školi najviše nervirale knjige i oni što imaju sve petice. Fizičko je voleo a iz engleskog je kaže vazda imao peticu.

"Nadimak Psihopata sam dobio u školskim danima. Tuko sam i maltretiro decu. Nervirali su me. Nisam voleo one što imaju sve petice. Nisam dirao slabije od sebe. Dođe npr neki novi lik u školu, visok korpulentan. Taj odma ima problem sa mnom. Kad je grupna tuča ja sam odmah išo na najvećeg. Valjda sam hteo nešto da dokazujem. Sa najboljim drugom sam se pobio u osmom razredu. Pričalo se da se ne zna ko je jači i to je moralo da se reši. Prebio sam ga, sećam se ko da je juče bilo. Tukli smo se preko puta škole. Bila lokva krvi... Žao mi je dan danas zbog toga. Bolje je rešiti problem tučom nego pištoljima i noževima", kaže Bakočević.

foto: Youtube

Priča da nije ništa specijalno bio popularan kod devojčica.

"Ja sam nizak, a obično su Crnogorci visoki i kršni... Prva ljubav sam imao sa 16-17 godina. Nju pamtim po jako lošem jer sam zbog te devojke završio u zatvoru. Imao sam ozbiljne probleme. Neko je saznao da imam pušku i prijavio me. Dobro je što su me uhapsili jer da nisu, bilo bi svašta. Pušku sam dobio na poklon. Jebi ga, tad nije bilo nikakvih pištolja pa je morala puška", kaže Bakočević.

Potom je ispričao kako je dospeo u zatvor.

"Tog lika kog sam nameračio... On je bio sa tom devojkom u isto vreme kad je bila i sa mnom. Ona mi kao pričala kako on nju smara... A momak ništa nije bio kriv. Mi smo se tukli, to jest ja sam njega tukao, posle su meni oni pretili, a ja bio sam gore nisam imao izlaza... Da se to desilo bio bih na robiji 10-15 godina. Ne bi to bilo vredno zbog neke kur.etine koja bi me zaboravila posle dva dana. Ma i nju sam hteo da ubijem. Ona bi mi bila šlag na torti. Kad bi već odlučio da se sebi user.m u život poveo bii nju sa mnom", rekao je on ali i dodao da nikad nije udario žensko.

"Imam dve sestre i ja to potpuno drugačije gledam. Poštujem devojke."

Kaže da se seća svakog dana zatvora.

"Zatvor je nešto najbolje što mi se desilo u životu. Bio sam mesec dana u CZ. Od kad sam izašao iz zatvora nisam dobio ni kaznu za parkiranje. Baš me opametilo tih mesec dana i tu sam video šta će mi sedesiti budem li se zajebavao sa glupostima. I to me baš izvelo na pravi put. Doduše na teži način. Bilo nas je 12 ili 13 u 50 kvadrata. Nisam ostao ni sa jednim cimerom u kontaktu. Izbegavam da budem u kontaktu sa ljudima iz te priče. To mi ne treba. Ja sam profesionalni sportista. Policija je bila super. Ako se ponašate normalno vi sa njima problem nemate", kaže Bakočević, u intervjuu za "Desni Klik".

Svakakvih ljudi ima a zatvor nije lepo mesto, kaže on.

"Ne bih poželeo to ni keru a kamoli čoveku. Te priče da ćete neko dirati su priče... Možda negde preko ali kod nas malo teže. Bio sam u toj ćeliji najmlađi. Tad sam imao 18 godina i bio sam u glavi potpuno drugačiji nego sad. Tad sam bio - Ko se bude zajebavao sa mnom, idemo do kraja", priča on.

Kaže kako je nekad teško rešiti stvari dijalogom.

"Pričom ja nikad nisam uspeo da rešim ništa. Uzmem da se raspravljam sa nekim i onda on povisi ton i poče da mi se pravi pametan, onda meni padne ozbiljna roletna i imamo problem".

foto: Youtube

Ističe kako je njegov život jako dosadan.

"Moj ti je život jako dosadan. Ja samo treniram i samo se bijem. Ujutru trening, preko dana se igram sa decom, kod kuće sam sa ženom, uveče opet trening, igram igrice između", kaže on i dodaje da danas ljudi preko društvenih mreža i jutjuba mnogo toga mogu da saznaju.

"Danas imaš Fejsbuk, Instagram, Jutjub... Tu možeš svašta da naučiš npr o ishrani. Mi to nismo imali. Ja kad sam počeo da imam profi mečeve o ishrani ništa nisam znao. Jeo sam pljeskavice. Trenirao sam tri puta nedeljno a sad treniram dva puta dnevno."

Kaže da se u realnom životu nije sreo sa onima koji ga provociraju, ali da mu na internetu pišu svašta.

"Ljudi su ustvari kukavice. Nit sam kome dužan, nit imam sa nekim problem, niti ja želim da se sa nekim svađam. Ono što pišu preko interneta to su ljudi koji nisu zadovoljni svojim životom. Ljudi su nezadovoljni životom i sednu na Jutjub i je.u nama mater što se bavimo sportom. Da je pametan šta ima mene da gleda... Gleda ludaka kako se bije u kavezu. Al dobro, znaš kako je... Čovek ustane ujutru u 6, ide na posao celi dan, onda dođe predveče, zaglavi u gužvu, je.e svima mater, dođe kući... Žena verovatno više neće da mu da pi.ke. I njemu više život ne valja pet para. Onda sedne na internet, vidi mene i Džakića i uzme da nam je.e i oca i majku. Tako da to ja razumem. Valjda mu tako lakše, isprazni se. Da nas sretne na ulici taj nam sigurno ništa neće reći", ispričao je Bakočević u dahu.

Još jednom ističe da uživa u životu i da ga ne tangiraju prozivke.

"Ja sam svoje snove maltene ispunio. Sutra ću od ovoga izdržavati porodicu. Da me neko opsuje na ulici izlomio bih ga. Nažalost. Da sam pametan ne bih... Ali pošto nisam mnogo pametan, najverovatnije bih. Ili npr u saobraćaju... Taj što bi izašao iz kola da se bije sa mnom bi se vratio kad bi me video. Pazi, da se neko bije sa mnom na ulici - To bi bila njegova najveća greška u životu."

foto: Youtube

A ti što kažu da ništa ne radi?

"Pa ja imam više ožiljaka na glavi nego što su oni žena imali. Kako bre ništa ne radim? Ustajem ujutru treniram mučim se... Ne jedem ništa, ishrana mi je nikakva. Hoću i ja da jedem pice i palačinke po ceo dan ali ne može brale to", rekao je Bakočević i opisao kako izgleda njegova ishrana:

"Ujutru jedem neka belanca, ovsene pahuljice, izbegavam mlečne proizvode, jedem dosta mesa, hleb ne jedem, šećere izbegavam. Pijem dosta vode. Nije to ništa ukusno. Kad sam u pripremama ja nisam normalan čovek, ne mogu da se družim normalno sa ljudima. Sedimo kući žena naruči picu a ja jedem belanca, odma mi nije dobro."

Napominje kako su naši ljudi lenji.

"Crnogorci pogotovo. Mrzi nas da živimo. Mi bi samo da nam padne nešto s neba... jedno 200-300 hiljada i da rešimo sve probleme".

Kaže da je veliki patriota ali da o politici ne zna ništa.

"Rascepili smo i to nam je što nam je. Nisam ti ja glasao na tom referendumu, to je bilo 2005. A ja 2005. nisam znao ko mi glavu nosi. Da je ostala Jugoslavija zamisli kakva bi nam fudbalska reprezentacija bila. Kakav Brazil... To bi sprdnja bila. I vaterpolo isto", kaže on.

foto: Youtube

Spominjući sport Bakočćević kaže da bi ljudi trebalo da se bave sportom, posebno borilačkim.

"Kung fu i aikido su sprdnja i prevara. To jedino da snimaš filmove".

Kaže, s druge strane, da je Novak Đoković vrhunski sportista.

"Ne pratim tenis ali ono što sam uspeo da pročitam - nemoj me zajebavati je.o te. A to što mu zameraju što ne jede meso? Pa ne jede čovek meso, šta ga boli ku.ac."

Problema sa napasnicima nije imao mnogo. Seća se jednog slučaja kada mu je lopov upao u kuću. Posle su ga on i drug jurili dok ga nisu našli.

"Pretukli smo ga. Šta da su mi žena ili njena majka bili u kući? Šta bi bilo onda? Ja bih uveo zakon kao u Americi. Ako ti neko uđe u dvorište uzmeš pušku i odzvoniš ga... Pa ti posle ulazi. Meni da neko uđe u kuću ne mogu ja da razmišljam da li će da mi krade pršutu ili da mi napadne ženu i dete. Da mi neko uđe u kuću ja bih išao da ga ubijem sigurno".

Jedinu neprijatnost koju pamti do danas je doživeo u Čečeniji.

"Kad sam bio u Čečeniji pre meča sam pokazivao da ću kao da zakoljem protivnika. Ja sam to radio zbog šou programa, nije mi palo napamet da će to neko da iskoristi za neku ludačku promociju. Taj klip ima 10 miliona pregleda. Nisam očekivao da će me znati cela Čečenija. Vidim ja da nisam dobrodošao. Srećom je prošlo sve kako treba".

Priča kako se napio jednom samo u životu.

"Kad mi je slava teraju me da nazdravim. Ja samo malo liznemm, ne može kroz grlo da mi prođe. Alkohol mi isti kur.ac ko droga. Probao sam marihuanu, zajebavali se, nisam znao ko mi glavu nosi, posle me bolela glava. Kad mi se rodila ćerka napravili smo parti, pucalo se iz pištolja i pušaka. Svi se ponapijali a ja nisam ni okusio alkohol."

Kaže da ga jedino muči depresija.

"Nema mečeva mesec dana i ja u depresiji. To je ozbiljan problem. Ja sad razmišljam da zakažem meč koji ne bi trebalo da zakažem, kilažu koju ne bi trebalo da radim, da svesno idem da ću verovatno izgubiti... Ja ulazim u to. To je ozbiljan problem."

foto: Youtube

Bakočević je u emisiji ispričao i o svom prvom seksualnom iskustvu, devojkama koje ga i dalje muvaju ali i o svojoj Mariji sa kojom je više od 6 godina i sa kojom ima ćerkicu.



"Prvo seksualno iskustvo je bilo s prostitutkom. Bila je starija i bila nikakva. Jeftina prostitutka. To je bio ovde u Beogradu. Nabacivale su mi se starlete ali nisam bio ni sa jednom. Prilaze mi devojke, šalju mi poruke. Nisam ja nikakav lepotan, nizak sam, ružan sam, polupan sam... Ali devojke vole sve naopako. Vole i devojke što imaš na instagramu 100 hiljada pratilaca. I to devojke vole... Iskaču mi ženske na instagramu ali ne lajkujem da mi Marija ne vidi. Šalju mi stalno gole slike, zovu da se vidimo. Ne pravim kolekciju, ne smem zbog Marije. Ali ja sam sa mojom Marijom 6 i po godina. Verili smo se. Ja sam iz Risna, Marija je iz Risna... Kuća do kuće. Mlađa je od mene, ja sam joj prvi."

Nezaobilazna tema - rijaliti programi.

"Rijaliti mi je dno dna. Ljudima je zanimljivo da gledaju kretene kako se biju, da gledaju kurve...To je zanimljivo. Ali ja nemam kad to da gledam. Imao sam pozive za rijaliti, ali sam odbijao. Ja bih tamo uzeo dobre pare jer bih pravio majmuna od sebe. Bio bih zanimljiv da me gledaju. Još kad bi mi stavili u ugovor da bijem ljude unutra znaš kako bi to bilo gledano. To bi bila sprdnja totalna", kaže on.

Da li bi ušao u neki od rijalitija?

"Gde da uđem unutra pa da me npr pljune Lepi Mića i da mi kažu da ne smem da ga bijem. Ili da mi neka kurva opsuje familiju. Pa poubijao bih sve. Koji će mi to... Kad bi me zvali u "Parove" da prebijem nekog učesnika to može. Ali da ne bude foliranje. Nek plate i sve može."

Nisu ga zvali na organizovane ulične tuče... Sem jednom kad je došao jedan Amerikanac

"Isti Kimbo Slajs... I on hteo da se tuče sa mnom. Kao da odradimo trening, donese rukavice vidim ja on nema pojma sa tučom. Izgleda kao čudovište ali nema pojma. Odradimo trening, reko - Oćemo li mi da se bijemo ili ne? Kaže - Može sutra u 7. Bio neki prazan bazen. I tog dana ja došao, ali on nije."

Roditeljkstvo ga je kaže promenilo.

"Samo gledam u ćerkicu. Sad ću jače da se borim, jer moram da se borim za nju. Ali treba se paziti. Boriću se do 40, a posle imam još 20 godina da živim... Ne treba se usr.ati sebi u život."

Kurir.rs/DesniKlik

