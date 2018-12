Мое типичное лицо за час до того, как я объясняю причину опоздания пробками, ну или светофор сломался, электричество отключили, по дороге напала обезьяна 🐒 отняла очки и тапки, пришлось сразиться с ней в рукопашном бою за честь и мои вещи, супружеская пара слонов переходила дорогу и у них случился семейный конфликт - движение перекрыли...Ну и на что моей фантазии ещё хватит, оправдания всегда разные🤦‍♀️😁... Обожаю я залечь в ванну со всякими солями маслами и пеной...Утром лучше даже не начинать, ибо есть риск там и остаться ахах. Это рыбья моя душа или нас много таких? 🖤#goodvibes @savagelifemedia @bababeachclub

A post shared by anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova) on Nov 21, 2018 at 9:35am PST