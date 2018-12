VOJVODINA NEZADOVOLJNA STATUSOM U REGIONALNOJ LIGI: Stop sudijskim krađama! Novosađani reagovali posle otimačine u Zagrebu!

Upravni odbor kluba obratio se, posle sednice održane 18. decembra, čelnicima regionalne Seha lige i predsedniku Rukometnog saveza Srbije Božidaru Đurkoviću.

"Poznato Vam je da ne postoji srpski klub koji je duže od RK Vojvodina učesnik Seha lige. Prethodnih godina kao najveći problem nam je spočitavano da imamo mali budzet, nedovoljan kvalitet, uzak roster za jedno tako prestižno takmičenje. Više puta smo Vam naglašavali da ne postoji liga koja administrira ko kakav tim ima, iako se u najvećem delu slažemo sa stavkama koje su nam spočitavane.

RK Vojvodina je u sezoni 2018/2019 sa stručnim štabom postavio tim koji može da igra skoro sa svim učesnicima Seha lige ravnopravno. I do čega dolazimo ? Do toga da je sada i to problem i da sada ta činjenica nekome ne odgovara!?!

Kada Vam to kažemo, da Vama predsedniče RSS i čelnicima Seha lige vrlo jasno postavimo pitanje kome to ne odgovara ovakva Vojvodina?

Vrlo jasno, i otvoreno kako ste već to navikli kada je RK Vojvodina u pitanju, predočavamo Vam da smo dirigovanim suđenjem oštećeni na sledećim utakmicama:

Steaua - Vojvodina

Izviđač- Vojvodina

Vojvodina - Železničar

Zagreb - Vojvodina

To su utakmice gde je naš tim imao blago rečeno problematično suđenje i vrlo loš odnos prema našem Stručnom štabu. Analizom utakmice Vojvodina-Železnicar videćete da je sudijski par u poslednja tri minuta prekrojio rezultat, i čak je karton pokazao pogrešnom igraču upravo u trenutku kada su direktno uticali na rezultat. Sankcija? Nikakva. Ali smo mi bodove izgubili, i tada ćutali, ali sada vise nećemo da ćutimo.

Poseban akcenat stavljamo na organizovanu krađu na utakmici Zagreb-Vojvodina. I priučenom rukometnom radniku je jasno da je tendenciozno suđenje celim tokom utakmice zapravo, godpodo draga, krađa. Da tacno to: krađa.

I to organizovana krađa. A ko je tačno organizator a ko izvršilac krađe, sami istražite i zaključite, tek nama su bodovi u Zagrebu ukradeni. I vama je to poznato.

Posebno pitanje koje Vam postavljamo jeste, ima li to Zagreb neki poseban status? Misli li to sudijska organizacija, ili neko iz Seha lige, da nikome ne sme da padne na pamet da pobedi Zagreb jer je sedište Seha lige u Zagrebu?"

U Vojvodini poručuju i da je SEHA liga sve besmislenija. Kako navode, do sada nije postojao toliki broj obesmišljenih utakmica gde klubovi, koji nastupaju i u Ligi šampiona, šalju druge, treće ili kombinovane postave na utakmice u gostima, čime utiču na regularnost i rezultate takmičenja.

Upozoravaju i na to da je SEHA liga u svojoj osnovi imala značaj za ceo region, zbog kvaliteta rukometa, medijske pažnje, stvaranja novih igrača, ali da anomalije na koje ukazuje Vojvodina loše utiču na sam imidž prvenstva, što bi moglo da dovede u pitanje i sam opstanak šampionata.



"SEHA liga ima sve manji značaj, a opstanak nije doveden u pitanje time da li će ili neće igrati klubovi iz Srbije, već je doveden u pitanje zato što klubovi poput Vojvodine više ne pronalaze interes igranja lige u kojoj uprava lige arbitrira sastav i roster. Time se klubovi već u startu dele na one za 'final four' i ostale, sudije kradu bodove onima koji nisu za F4, a bogati timovi kreiraju tabelu dirigujući gde će i kada sa trećom postavom gubiti bodove u gostima. Gde je tu sport, rukomet, takmičenje, liga, neizvesnost? Nema toga.

Na kraju, iz Novog Sada upućuju zaključak.

"Poštovani predstavnici Seha lige,

mišljenja smo da naš status u Seha ligi ne sme biti određivan visinom budžeta, nego nivoom korektnosti našeg kluba prema tom formatu takmičenja i sportskim rezultatima. Nasuprot tome Vi nas uporno na vašim delima učite da budžet kluba određuje njegov status, i da spram budžeta ide i suđenje i uticaj kluba, u takvim uslovima mišljenja smo da bi možda najbolje bilo da Seha liga i Rukometni savez Srbije na kraju ove sezone zajednički porade na tome da se otvori pitanje treba li Srpskom rukometu ovakva “budžet regionalna liga”.

U tome ćete imati svesrdnu podršku RK Vojvodina u vidu široke diskusije sa svim klubovima iz Srpske superlige o tome treba li klubovima iz Srbije ovakva Seha liga. Ako Seha liga treba samo Rukometnom savezu Srbije, ili srpskim sudijama radi taksi, onda neka zajednički uz pomoć Seha lige oforme jedan super srpski klub npr. RK “Tošin bunar” koji ce biti po meri i volji Seha lige pa neka nastave sa njim da igraju tu Vasu privatnu : “Seha Budžet Ligu”.

Naša nije svakako.

Odavno."

