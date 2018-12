NAJJAČE SESTRE SVETA: Izgledaju brutalno, a kad nokautiraju nekoga, zove ih i predsednik (VIDEO)

Sedam dana kasnije i 3000 kilometara dalje u ring je ušla njena tri godine mlađa sestra Valentina Ševčenko i osvojila UFC titulu u muva kategoriji pobedom protiv Džoane Džedrejždžik.

Obe su rođene Kirgistanke, stigle su iz mai-taija gde su bile šampionke, a bore se pod peruanskom zastavom.

Valentini je pobeda protiv Džedrejždžik. bila 16. u UFC-u, ima samo tri poraza, od toga dva od Amande Njunjes, aktualne prvakinje u bantam kategoriji.

Valentina je u kik-boksu imala 58 pobeda u 61 meču.

- Presrećna sam što sam osvojila pojas u ovakvoj borbi, a ne protiv nekoga ko nije na mom nivou. Džoana je sjajna, već smo se borile i znam šta može. Isto tako, ona zna šta mogu ja. Pokazali smo navijačima šta je borba. Završila sam 2018. godinu s pojasom oko struka - rekla je Valentina.

Sestra Antonina borila se nešto ranije.

- Kad se Antonina borila, radila sam sve da joj pomognem u pripremi, ali to je bilo jako teško jer nisam smela biti 100 posto u tome, onda bih ispala iz priprema za svoju borbu. To je bio najteži deo, kako joj pomoći, a da ne unesem svu sebe u to jer onda bih se ispraznila. Uspela sam nekako, fizički i emotivno, biti s njom barem 50 posto, rekla je Valentina, čiji su se mečevi pratili i u Kirgistanu.



- Majka je gledala meč s dedom na sajmištu, okupilo se mnogo ljudi. Tamo je bilo rano ujutro. Odmah mi je poslala poruku. Ona mi je velika podrška, ona, deda, baka, sestra... - rekla je Valentina i otkrila nepoznat detalj.

- Nakon borbe me nazvao predsednik Kirgistana i čestitao mi je na uspehu. Ranije su me upozorili da će me zvati jer bilo bi malo nezgodno da mi se javi predsjednik, a ja u šoku. Pripremili su me na to - rekla je Valentina.

- Spremna sam na odbranu titule, uopšte mi nije bitno protiv koga. Pojas u sam držala 10 godina, držaću i ovaj. Gde ga držim? U dnevnoj sobi iznad televizora - dodala je Valentina.



Antonina Ševčenko (33) majstor je u muay mai-taija i kik-boksa. Držala je svetsku tituči, a neverovatan je podatak da mai-tai borbu nije izgubila 16 godina!

- Ja sam imala uvod, pobedila sam i mislim da je to donelo pozitivne stvari Valentini da pobedi u svom meču. Pre smo znale da se borimo na istim turnirima, u istom danu. Ponekad i borbu nakon borbe. U takvim situacijama uvek smo bile jedna blizu i davale bismo jedna drugoj savete. Sad je bilo isto - rekla je Antonina i dodala:

- Nakon što sam pobedila, otišli smo da slavimo, ali Valentina nije bila s nama. Već je u 10 sati bila u krevetu. Sledećeg jutra je imala trening - rekla je Antonina Ševčenko.



Sjajna je Antonina bila u UFC debiju, uverljivo je slavila nakon tri runde.

- Bilo mi je lakše jer je Valentina bila sa mnom, znala sam da je uvek tu negde. Ona mi je najbolja prijateljica i najveća podrška. Uvek se možemo osloniti jedna na drugu. Razumemo se savršeno i gotovo nikad se ne svađamo. Ona je moja mlađa sestra i uvek joj popuštam, dobije sve što poželi - dodala je Antonina.

