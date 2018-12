POTPUNO GOLA JE SKOČILA SA TRI METRA VISOKOG BALKONA KAKO BI POBEGLA OD MUŽA KOJI JE HTEO DA JE UBIJE! Pojavio se jeziv snimak koji će rasvetliti slučaj brutalnog prebijanja UFC lepotice! (VIDEO)

U bolnici joj je tada ustanovljena fraktura jogodične kosti.

"Pretukao me je nakon večere. Udario me u glavu, lice, rebra... pala sam na pod. Povratila sam nekoliko puta, iskašljavala sam krv. Borila sam se da dođem do zraka, pobegla sam preko balkona sva krvava. Jagodična kost mi je bila slomljena", rekla je nakon incidenta Ostrovič.

Suprug se na suđenju branio tvrdnjom da ga je ona prva napala i da je to bila tek jedna u nizu njihovih međusobnih žestokih svađa koje su često imali.

Međutim, pojavio se snimak biti ključ u rešavanju ovog slučaja. Jedan svedok je snimio incident. Snimak je jako lošeg kvaliteta, ali se ipak moće izvući dosta informacija koje bi mogle da rasvetle slučaj.

Na snimku se čuje Berdon kako joj u dva navrata govori da će je ubiti. Na snimku se čuje jecanje nesrećne devojke koja ga moli da prestane da je udara, ali i vidi njen beg preko balkona. Bila je potpuno gola i skočila je sa tri metra visine.

Podsetimo, zbog ovog incidenta otkazana je "borba veka" između Pejdž Van Zant i Rejčel Ostrovič.

