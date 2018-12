BIVŠI RUKOMETAŠ OPTUŽEN ZA SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE Državni sekretar udario koleginicu po zadnjici? Darko Stanić: Ako sam kriv, odmah odlazim!

U Novom Sadu je NVO Atina održala predstavljanje analize o korelaciji rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja. Jedan od gostiju bio je upravo i nekadašnji golman Srbije. Stanić je, prema optužbama iz ove nevladine organizacije, uvredio žene, ali i svoju koleginicu. Za pripadnice lepšeg pola je rekao da "nisu dobri vozači" i "koja to žena dobro vozi", a potom je, navodno, udario svoju saradnicu papirima po zadnjici.



Pozvali smo Darka Stanića kako bismo čuli i njegovu stranu priče.



- Prvo sam razmišljao da li bilo šta da govorim, jer ne želim da pravim špansku seriju od nečega što je neko protumačio na svoj način. Mada, kao sportista, u moralnom i etičkom smislu i s kućnim vaspitanjem, reći ću nekoliko reči - počeo je Stanić za Kurir i nastavio:



- Najpre, najmanji će biti problem da istog sekunda odem sa ove stolice ako javnost prosudi da sam ikoga uvredio. Te stvari oko zadnjice i to... Pa, molim vas, oni moju prijateljicu štite od mene?! Osobu koja radi sa mnom brane od njenog prijatelja? Razmišljam samo koji sam joj pršljen papirom dotakao... Dajte da vidimo taj snimak, možda se u mom mozgu desio neki prekid, da vidim šta sam to strašno uradio. Žao mi je što se ta devojka uvlači u ovu priču.



Nije bilo potrebno Darku postavljati pitanja.



- Izuzetno poštujem jednakost svih ljudi, bilo da je to odnos muškaraca prema muškarcima, žena prema ženama, da li se radi o boji kože ili mišljenjima. Samo naše postojanje znači i apsolutnu slobodu izbora.



Ne krije Stanić da se nije složio s većinom stvari iznetih u istraživanju.



- Da se razumemo, meni se nije svideo način na koji je to istraživanje urađeno jer je bilo nepotpuno! Bez informacija o izvorima i s brojnim propustima, meni tu 90 odsto stvari nije bilo u redu. Ali, ponavljam, diskutujemo, uvek polazim od sebe. Možda i ja grešim, možda sam pogrešio, priznaću odmah ako sam pogrešio!



Tražili smo odgovor i na njegovu konstataciju sa seminara da žene nisu dobri vozači.



- Da li smem uopšte da se nasmejem i našalim ili smo u koncentracionom logoru? A da mislim da su žene sigurniji vozači od muškaraca?! To je moj stav.



Poruka za kraj bila je jasna.



- Uvek sam branio i poštovao svoju zemlju. Dres Srbije nikad nisam skidao niti ću ga skinuti - zaključio je Stanić.



Devojka tvrdi

Apsolutna laž je da me je Stanić udario!

Devojka koju je navodno Stanić udario po zadnjici juče je u izjavi za Kurir rekla da se to nije dogodilo:

- Jako ružan način da se diskredituje neka osoba. To udaranje se nije dogodilo, izmišljeno je. Ružno je što se osobe koje se bore za ženska prava na ovaj način ponašaju. Ako im se nije dopalo njegovo izlaganje, trebalo je to da reše s njim, a ne da izmišljaju nešto što se nije desilo. Zar mislite da bih dozvolila da me neko na takav način ponižava - rekla nam je devojka koja stažira u ovom ministarstvu, a inače je student Fakulteta za sport i političke nauke.