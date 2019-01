SELEKTOR RUKOMETNE REPREZENTACIJE NIJE ZADOVOLJAN BODOM Peruničić: Epipa još sazreva, imali smo puno turbulencija u igri! (VIDEO)

"Ovo je sve proces sazrevanja. Mislim da je ekipu poremetila povreda Zelenovića. Rusija je igrala s dva flastera od njegovog izlaska, a nama je ušao igrač koji je bio hladan... Ipak, to je sve nešto s moraju da žive kao tim. Imali smo dobijenu utakmicu, a na kraju smo mogli da je izgubimo. Uspeli smo da se odbranimo i to je bitno, sada da izvučemo najbolje iz ovoga", rekao je Peruničić.

Rukometna reprezentacija Srbije igrala je danas nerešeno 30:30 protiv Rusije u prvom kolu Grupe A Svetskog prvenstva.

"Ima situacija kada pokušavamo da ranije završimo utakmicu, ali još smo mladi. Igrali smo protiv isto tako mlade i agresivne ekipe Rusije", rekao je Peruničić.

Srbija je preko Lazara Kukića u poslednjim sekundama meča imala šansu da dodje do pobede, ali je Oleg Grams odbranio njegov udarac. On je to teško podneo, te je posle utakmice plakao.

"Nije to ništa strašno... Znam da je video loptu u golu, svi smo je videli. Rekao sam mu da sam ja mnogo više promašio nego što će on ikada", rekao je selektor.

