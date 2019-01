SRPSKI RUKOMETAŠI POSLE PORAZA OD BRAZILA: Izgoreli smo, ali se ne predajemo dokle god postoji šansa

"Nećemo se tek tako predati posle ovog poraza. Prvenstvo i dalje traje, tu su još dve utakmice i borićemo se do samog kraja, kao što smo i obećali", rekao je reprezentativac Vanja Ilić posle utakmice u Berlinu.

Srbija je izgubila od Brazila sa 24:22 u trećem kolu Grupe A na Svetskom prvenstvu.

"Bili smo nervozni u prvom poluvremenu, pravili tehničke greške, promašivali zicere koje nije trebalo. Kada kola krenu nizbrdo, krene nervoza, a mlad je tim i to je presudilo. Da smo imali još pet minuta možda bismo i stigli, ali sada je već kasno", kazao je Ilić.

Golman Dejan Milosavljev je rekao da mu je poraz mnogo teško pao.

"Izgoreli smo u prvih 20 minuta, videlo se to na terenu. Nadam se da ćemo imati sreće do kraja grupe, sa utakmicama ostalih rivala, da ćemo uspeti da iznenadimo. Verujem da možemo da iznenadimo bilo kog protivnika. Od sjaja smo do očaja. Nadam se da će ova ekipa uspeti da naprave nešto, da ljudi budu ponosni na nju", rekao je Milosavljev.

Milosavljev je rekao da će reprezentacija učiniti sve da pobedi Koreju u narednoj utakmici.

Naredni rival reprezentaciji Srbije biće Koreja, u utorak od 18.00.

