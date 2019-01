ON ZNA KO SU FAVORITI ZA SUPERBOUL: Predrag Jurišević prognozira završnicu NFL šampionata

Četiri tima su se domogla same završnice i igraće u finalima svojih konferencija ili kako je nama lakše da kažemo u polufinalu plej-ofa.

Sa jedne strane je par Kanzas Siti - Nju Ingland, a sa druge Los Anđeles Rems

- Nju Orleans Sejnts. Pobednici će igrati u 53. Superboulu 3. februrara na "Mercedes Benc" stadionu u Atlanti.

Kao i prethodnih godina kada dođemo do samog finiša sezone mi u pomoć pozovemo prepoznatljivi glas sa prenosa NFL mečeva u Srbiji, komentatora sa "Sport kluba" Predraga Juriševića. Naš kolega koga smatraju ekspertom za američki fudbal među Srbima analizirao je sezonu na izmaku, ali i predviđanja u konačnoj borbi za šampiona.

Znamo koja četiri tima su stigla u samu završnicu i ono što se kao pitanje samo po sebi nameće da li su te ekipe očekivano došle do finalnih borbi za titulu ili je neka od njih možda iznenađenje?

- Moram priznati da je ova sezona cela neverovatna. Zaista se nije moglo predvideti ko će na kraju doći do ovih finalnih mečeva, međutim, definitivno su timovi koji su najviše pokazali tokom čitave sezone i stigli do završnih utakmica, do polufinala plej-ofa. Bilo je mnogo iznenađenja, što pozitivnih što negativnih, ali meni se čini da je glavna stvar ovogodišnjeg NFL-a bila izjednačenost. Do poslednjeg kola se nije znalo ko će u plej-of, ko će s kim igrati. Ako uzmemo u obzir da su Čardžersi sa 12 pobeda bili tek peti nosilac, onda to dovoljno govori kolika je bila drama na zapadu, gde je Filadelfija praktično pobedom u poslednjem kolu uopšte uspela da uđe u plej-of i da proba da odbrani titulu. Iskreno, navijao sam za Filadelfiju i za Čardžerse i taj prvi krug sam bez greške pogodio, ali sam debelo omanuo kada je došlo do divizijskog plej-ofa. Očekivao sam neko iznenađenje, ali je iskorišćena prednost domaćih terena i četiri najbolje ekipe koje su se tokom sezone iskristalisale boriće se za Superbol.

Kao što rekoste, kompletna sezona je bila čudna, mnoge ekipe su imale uspone i padove, da li mislite da je bilo još nekih ekipa koje su zaslužile da uđu u polufinale poput recimo Hjustona koji je imao neverovatnu seriju od 10 pobeda zaredom?!

- Ono što jeste tendencija u ovogodišnjem NFL-u, to je napad. Ali ova četiri tima imaju najbolje odbrane što se i videlo. Ima mnogo mladih kvoterbekova i mnogo mladih igrača i potrebno je vreme da oni sazru i postanu nosioci. Sad smo pomenuli Hjuston, to je najočigledniji primer kako jedan mladi kvoterbek još ne može da iznese kompletnu igru na svojim plećima. Imali su perfektnu odbranu i ruku na srce imali su mnogo povređenih hvatača i bez njih i igre trčanja nisu mogli više. Ipak, kroz te utakmice kvoterbek Dešon Votson se kali i oni su ekipa na koju treba obratiti pažnju. Jako bitna činjenica, a koju ljudi zanemaruju, jeste da sve ekipe koje su došle do plej-ofa imaju iskusne kvoterbekove kao što je Filip Rivers iz Čardžersa, Endrju Lak iz Koltsa, za Brejdija da ne pričam, Dru Bris... To su vrlo iskusni kvoterbekovi koji su svesni težine trenutka i znaju da ne podlegnu tom pritisku u plej-ofa. Meni je odličan primer za to Kem Njutn koji je odigrao fantastičnu sezonu, došao do Superboula i onda protiv Denvera nije mogao da se sastavi, sve lopte su mu bile neprecizne za 20 cm. Mislim da su sve ove četiri ekipe došle do toga, a izuzetak je možda samo Džered Gof koji ne blista, igra dobro, ali ima Toda Grla jedno od najboljih raningbekova, ima fantastične hvatače i odbranu, pa oni pokrivaju neke njegove nedostatke. Remsi su iskoristili sve što se moglo iskoristiti.



Ko je bio najneprijatnije iznenađenje, koje ekipe su potpuno podbacile i baš onako razočarale?



- Odmah da ti kažem da je najveće razočaranje lige, po meni, Grin Bej. Prvo zato što imaju Arona Rodžersa koji je zvanično bio proglašen za najboljeg igrača, pa ugovor od 133 miliona, ali kada je glava u oblacima, kada postanete jedna od najpopularnijih ličnosti u Americi, koncentrisani ste na sve drugo osim na ono što vam je posao - igru na terenu. I mislim da je to glavnih razlog zašto Pekersi nisu ušli ni u plej-of, a bili su kandidati rame uz rame sa Nju Orleansom za Superbol. Nekako su svi priželjkivali to veliko finale. Ali malo nedostatak sreće, a malo, rekao bih, neodgovornost i neozbiljnost Arona Rodžersa, tražio je ugovor, povreda koja mu je otežala, nedostatak trčanja i kvalitetnih hvatača, pa onda i smena glavnog trenera i praktično Pekersi moraju da krenu iz početka. Ti si pomenuo neke timove, meni recimo Minesota nije neprijatno iznenađenje, možda je trebalo da uđe u plej-of, ali u tom ključnom duelu protiv Filadelfije isplivao je kvalitet. Kod njih se dosta stvari promenilo i ne može preko noći da se uspostavi ta neka hijerarhija u ekipi koja je potrebna. Stilersi svakako jesu neprijatno iznenađenje uz Džeksonvil. Ne znam šta se desilo sa Džeksonvilom, jer je sve funkcionisalo kao najbolji sat, pogotovo sa Blejkom Bortlesom, što nije neuobičajeno u NFL-u. Jednostavno, očigledno on nije taj kvalitet kvoterbeka koji su oni očekivali i zato su postali od prve ekipe četvrta ekipa svoje lige. A zanimljivo je da je to liga vrlo ujednačena i da su 2-3 ekipe bile u borbi za plej-of i 2 su prošle dalje.

- Ipak, Stilersi su najveće razočaranje. Previše problema ima unutar ekipe, neraščišćenih odnosa, prozivanja. Evo sada Braun želi pošto-poto da napusti ekipu, ima tu mnogo stvari koje mi ne znamo, počevši od vlasnika koji odbija da isplati bonuse za ugovore, nisu hteli da plate Liviona Bela koji je svojim igrama sigurno zaslužio da bude najplaćeniji raningbek u ligi, ali je gazda Stilersa odlučio da ima ko će da ga menja. I zaista su imali malog Konera koji je igrao dobro dok je bio zdrav, ali neke stvari nisu smele da se dogode, pretpostavljam da je i trener izgubio kontrolu nad ekipom i da je zbog toga na kraju ih skupo koštao poraz od Rejdersa, koji su jedna od najslabijih ekipa, kojima nije bio važan rezultat tog meča. Izašli su, pa šta urade, a onda su pomrsili račune velikom neprijatelju, jer su Oklend i Pitsburg veliki rivali još iz 70-tih godina. Stilersi nisu uspeli da se iščupaju, biće zanimljivo i da li će Rotlisberger ostati na poziciji kvoterbeka i da li će trejdovati Antonia Brauna ili će ga mučiti kao što je to bilo sa Livionom Belom. Očekuje nas lepo proleće-leto da vidimo ko će gde otići. Evo svedoci smo da je 8 ekipa dobilo nove trenere, velika je potera za koordinatorima i ofanzivnim i defanzivnim, mnogi glavni treneri sad prihvataju posao koordinatora samo da bi imali posla. Biće zanimljivo. I moram da pomenem Klivlend koji su meni dragi baš iz tog razloga što dugo vremena nemaju uspeha, a jedna su od najvećih ekipa i najpopularnijih franšiza u SAD. I drago mi je da su pronašli čoveka na kome će graditi ekipu - Bejkera Mejfilda. Imaju kvalitetan sastav, čak se u nekim pričama pominjalo i da bi Livion Bel i Antonio Braun, jer imaju dosta para u "seleri kepu", mogli da potpišu za njih. Iako nam je Džeri Rajs izjavio da Braun želi u Fortinajnerse, ali moraćemo da sačekamo i vidimo. Biće još jedna međusezona.



Filadelfija je kao branilac titule stigla samo do divizijske runde plej-ofa. Znamo da su se mučili cele sezone, u poslednjem kolu su izborili doigravanje, da li je sada iznenađenje što su ipak rano ispali ili je realno ovo bio maksimum u ovom momentu?

- To je ta Istočna NFC divizija koja je vrlo čudna, to je jedina divizija čija su sva četiri tima osvajala Superbol. Animozitet među te četiri ekipe je nenormalan. Iznenađenje je kada uđete iz te divizije kao drugi, evo Filadelfija se provukla, obično odatle samo uđe divizijski šampion, nekad je i 8-8 skor dovoljan da se uđe u plej-of. Toliko je izjednačena, i prava je šteta što se recimo Aleks Smit povredio tako gadno i to najveća tragedija za jednu ekipu u ovoj sezoni, jer je Vašington do tog trenutka bio vodeća ekipa u diviziji i bilo bi pitanje da li bi Filadelfija uopšte mogla da prođe dalje da je Smit ostao zdrav i predvodio svoj tim kako ga je predvodio do užasne povrede. Meni je drago što su Iglsi stigli do plej-ofa i žao mi je što Nik Fols nije uspeo da pobedi Nju Orleans iako su vodili 14:0, ali te sitnice, i mora se reći da kvalitet mora doći do izražaja.

- I moram sad da pomenem najprijatnije iznenađenje, a to je Čikago, kome su svi predviđali da će to biti ekipa kao Oklend, ali je dolazak Kalila Meka je sve promenio i sve pokrenuo, čitav grad, bila je potpuna ludnica u Čikagu. Čast Blekhoksima, Kabsima koji su skoro osvojili Svetsku seriju, Bulsima, ali kada su Bersi ušli u plej-of, čitav grad je bio potpuno zaluđen i prava je tragedija što su na onaj način, jeziv, ispali, kada je njihov šuter promašio, tačnije pogodio prvo prečku pa stativu u šutu za pobedu. Njihova odbrana i njihova igra su tipični za Čikago, i nije im se dalo, ali mislim da je kvoterbek bio najslabija karika u igri Čikaga i to mora da se istrpi. Filadelfija je uz mnogo, mnogo sreće prošla, ali ne možete sreće imati dva puta, morate imati i kvalitet. Nažalost, Filadelfija je bila ophrvana povredama, njihova igra trčanjem nije postojala, povrede...



Pomenuli smo Aleksa Smita, momka na koga se i mi u Srbiji ponosimo zbog naših korena koje vuče. Doživeo je jezivu povredu. Da li je moguće vratiti se posle ovoga što je doživeo?

- Uh, to je mnogo teško pitanje... Iskreno se nadam da hoće, medicina je čudesno napredovala, nadam se da će mu pomoći da se vrati tamo gde je stao, makar da povede Vašington do plej-ofa. Ljudi ne shvataju koliko je on kvalitetan igrač, on je svaku ekipu dovodio do plej-ofa, ali onda raznim spletom okolnosti nije uspevao da se iskaže do kraja u plej-ofu. Želim mu brz oporavak, između ostalog i zato što je polu Srbin i nadam se da će Vašington sa njim doći do nekih visina, pa možda i do Superbola.

Da se okrenemo onome što je pred nama, a to su mečevi finala konferencija, odnosno polufinala. Koje su vaše prognoze za okršaj Kanzasa i Nju Inglanda?

- Vrlo je teško koliko je sve izjednačeno. Ova dva finala bi trebalo da budu neizvesna. Igrali su Čifsi i Petsi, doduše u Bostonu, i Nju Ingland je dobio u poslednjim sekundama. Sada će se igrati po snežnim uslovima, verovatno. Prednost bih dao Nju Inglandu iz jednog razloga, a to je što je Patrik Mohoums ruki i njegova želja da napravi nemoguće je ogromna. Lično ću navijati za Kanzas, da se na naljute navijači Petriotsa, ali prosto bih voleo da se pojavi neka nova ekipa iz AFC koja će igrati u Superbolu, da ne igra stalno Nju Ingland ili Pitsburg koji su se smenjivali. Dobro je što je Kanzas prvi nosilac i igraće na svom terenu, to je velika prednost, ali može da bude i ogroman pritisak na, pre svega, Mahomsa. Endi Rid je iskusan trener, ali je on već gubio utakmice od Bila Beličika vodeći Filadelfiju u Superbolu, jednostavno je ovo njegova sezona. Iskreno se nadam da će tako biti, ima i kečeve u rukavima, ima ekstra kvalitetnu ekipu, baš su pokriveni na svim pozicijama. Mislim da će biti neizvesno, ali, bez obzira na moje sklonosti, blagi favorit bi trebalo da bude Nju Ingland zbog ogromnog iskustva i znanja kako se igraju te utakmice.

Upravo to htedoh reći, oni su tim koji zna da igra velike mečeve, kako se pobeđuje u takvim mečevima, a Brejdi zna kako se nositi sa pritiskom.

- Tom Brejdi je već živa legenda i on je najbolji kvoterbek u istoriji ove igre, što je moje mišljenje, iako nisam nikako fan Nju Inglanda. Statistika to potvrđuje, možda on fizički nije talo lepršav i razigran kao kad gledate Rodžersa ili Njutna ili Big Bena ili Endrjua Laka, ali ovo je igra u kojoj se rezultat gleda, a Brejdi je igrao u 8 finala, 5 je dobio i 3 izgubio, dva puta na pravdi Boga. Čovek je postavio sve rekorde i nema pogovora u toj priči ko je najbolji. Kada imate takvog igrača koga ceo tim štiti, a on odrađuje posao i dalje na vrhunskom nivou, mislim da su blagi favoriti, dok bi na svom terenu sigurno bili veliki favoriti. Ako neko zna kako se pobeđuje, onda su to oni.

U drugom paru su Remsi koji su i uoči početka sezone "već viđeni" na Superbolu protiv Nju Orleansa, koji su takođe bili kandidati od starta i koji podižu formu kako se sezona približava kraju.

- To je prava dobitna kombinacija. Gledajući te neke ankete koje su sprovodili u Americi, nekako najviše šansi da osvoji Superbol je dobijao Nju Orleans. Imaće vraški težak posao protiv Remsa na svom terenu. Remsi imaju granitnu odbranu, njihova defanzivna linija može svakome da napravi dar-mar svakoj ofanzivnoj liniji, posebno Sejntsima. Mislim da će to biti velika utakmica, ali bih prednost dao iskustvu Drua Brisa u odnosu na Džereda Gofa. Morate da gledate na sve aspekte igre upotrebljene u tako velikoj utakmici, a mislim da Gof kako god dobro da baca i dalje nije kalibar Drua Brisa. Kad pominjemo raningbekove, ako uzmete Grlija koji praktično nosi ekipu Remsa, ovde imate Alvina Kamaru i Marka Ingrama, dvojicu vrhunskih raningbekova. Možda je prednost Remsa što imaju više raspoloženih hvatača koji mogu da uhvate tu loptu, ali je pitanje kako će Gof bacati pod tim pritiskom, pogotovo ako je na drugoj strani Dru Bris koji već osvojio titulu i ima Majkla Tomasa koji je nezaustavljiv, što se videlo i u poslednjem meču protiv Filadelfije koja ima jednu od najboljih odbrana. Prednost imaju Nju Orleans Sejntsi i ja bih voleo da igraju finale protiv Kanzasa, ali čini mi se da će to ipak biti protiv Nju Ingland. Pa da vidimo onda ko će od dvojice veterana (Brejdi i Bris) biti uspešniji.

Ako već tako kažete, kome bi onda mogla da se da prednost u Superbolu?

- Teško pitanje. Ajde tu ću reći ono što mi je u srcu, onda neka bude Nju Orleans zbog svega što se dešavalo prethodnih godina. Na kraju krajeva Nju Ingland ima toliko titula, pa bi bio red da neko drugi osvoji. Ako tako bude, ja ću navijati za Nju Orleans, ali da li će tako biti, moraćemo da sačekamo i vidimo.

