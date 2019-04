NESVAKIDAŠNJI KONKURS PRED TRKU FORMULE: Hostesama ponuđena zarada od 200 evra, ali samo ako imaju određeni OBIM GRUDI (FOTO)

Odluku američkih vlasnika Formule 1 da sa trka sklone hostese naišla je na nezadovoljstvo kod fanova, vozača, ali i nekadašnjeg najmoćnijeg čoveka ovoga sporta Bernija Eklstona i bez obzira na svu tu pobunu lepe devojke su sklonjene sa staze.

Ali zato na Svetskom prvenstvu za motocikliste one i dalje imaju svoje mesto! To je odlična prilika da ove lepotice upotpune svoje budžete kao hostese, a bilo je i komentara koji kažu da je to seksizam, s obzirom da one osim poziranja nemaju nikakavu ulogu.

Oni koji su smatrali da se devojka na stazama 'iskorišćavaju' konačno mogu da likuju s obzirom na objavu Fomrule 4. U španskoj pokrajini Navara tražile su se ''dve devojke privlačnog izgleda koje će stajati uz vozače, a čiji obim grudi mora biti 95 ili 100 centimetara", a dobile bi po 200 evra i plaćene troškove.

Čelnici trke uputili su izvinjenje posle mnogobrojnih negativnih komentara i rekli da je grešku napravila agencija koja je dala oglas.

