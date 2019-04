BRAVO, STEFANA: Srpska odbojkašica sa Novarom u finalu Lige šampiona

Ovo je prvi plasman u finale najelitnijeg klupskog takmičenja za italijanski klub pa je samim tim uspeh još veći. Pre dva meseca Veljkovićeva je sa Novarom kao jedina Srpkinja učesnica finala osvojila titulu prvaka italijanskog Kupa.

Sada su na korak od istorije, od trofeja koji u svojim vitrinama do sada nije imala ni Novana, a ni naša reprezentativka koja ima zlatnu medalju sa svetskog prvenstva.



Za konačan plasman u finale Novara je kod kuće izgubila meč od aktuelnog prvaka Starog kontinenta sa 3:1, ali je u zlatnom setu, koji je imao triler završnicu pobedila sa 16:14 i tako otišla u finale.

Evropa će 18. maja 2019. u Berlinu dobiti novog šampiona.



Povratak na Apenine nije mogao biti uspešniji. Za Stefanu to je bila još jedna sportska avantura. Uvek je sebi postavljala visoke zahteve i ispunjavala ih je u kontinuitetu.

- Pre deset godina igrala sam za Novaru i to je za mene bio inostrani debi po odlasku iz Crvene zvezde. Nakon deset godina se vraćam i ostvarujemo za sada najveći klupski uspeh. U klubu su svi prezadovoljni i idemo dalje u ostvarivanje novih pobeda. Moja drugarica iz reprezentacije, Milena Rašić, je prošle godine osvojila Ligu šampiona sa Vakifom pa se nadam je došao red na mene čime bi zadržali tradiciju da srpske igračice učestvuju u finalima najjačeg klupskog takmičenja.

Šta Stefana očekuje od finalnog meča sa dobro poznatim protivnikom iz italijanske lige?

- Naravno da su nam ambicije da se popnemo na evropski tron. Kvalitet imamo, želju takođe, no, to imaju i naše protivnice. Sigurna sam da će to biti spektakl. Dve italijanske ekipe se bore za najznačajniji trofej Starog kontinenta. Naravno da bih jako volela da u moju ličnu riznicu trofeja dodam i medalju Lige šampiona. U svakom slučaju ponosna sam na sve ono što sam osvojila i u klupskoj i u reprezentativnoj karijeri. A posebno sam ponosna što sam iz Srbije. To svuda i na svakom koraku, ma gde igrala, ističem – zaključila je zlatna reprezentativka Srbije Stefana Veljković.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto)

Kurir