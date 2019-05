ZBOG LOŠEG VREMENA PROMENJENA LOKACIJA: Ivana Španović na pripremama u Dubaiju!

Iako je prvobitni plan bio da se ostane u Novom Sadu, zbog loših vremenskih uslova, doneta je odluka da se rad nastavi u toplijim krajevima.

"Odlučili smo se za Dubai jer smo na mesec dana do otvaranja sezone i važno je da sve tehničke elemente radim kvalitetno i na visokom nivou. To nije bilo moguće u Novom Sadu zbog niske temperature. Ova sezona biće najduža do sada, samim tim ne očekujem velike daljine jer je prioritet SP u Dohi, koje je u oktobru, izjavila je Španovićeva.

Ona će sezonu započeti 6. juna na mitingu Dijamantske lige u Rimu.

Kurir sport/Beta

