DVE EVROPSKE MEDALJE ZA SRBIJU: Ivana Jandrić i Vladimir Gajić nam donose bronze!

Srpski sport bogatiji je za još dve velike medalje! Bronzana odličja sa seniorskog Evropskog prvenstva u Hihonu, Španija doneli su nam Ivana Jandrić i Vladimir Gajić.



Naša trofejna takmičarka, koja u kolekciji ima veliki broj međunarodnih medalja, među kojima i zlato i sa prvih Evropskih igara u Bakuu, do bronze je stigla u kategoriji do 68 kilograma. Nakon tesnog poraza od Beloruskinje Volge Namazeve od 1:0 (isto rivalku je dobila na pomenutim Igrama u Azerbejdžanu) i to posle dve kazne, odnosn bez zarađenog poena rivalke, Ivana je u borbi za odličje bila bolja od Francuskinje Tifani Legal sa 3:0.

foto: Privatna arhiva

Sličnim putem išao je i Gajić u kategoriji preko 100 kilograma. I on je do borbe za bronzu stigao nakon poraza (0:3) od borca iz Gruzije Beke Berdženišvilija, da bi se pobedničkog postolja domogao ubedljivim trijumfom nad rivalom iz Belorusije Iljom Župikauom sa 9:1.



Dimitri Gerasimenko (do 90 kg) poražen je od rivala iz Gruzije u prvom kolu, a u istoj rundi takmičenja zaustavljen je i Miroljub Ivezić, od koga je bolji bio takmičar iz Belorusije.



Ivana Jandrić, Vladimir Gajić i Dimitri Gerasimenko braniće boje Srbije na drugim Evropskim igrama koje su na programu od 19. do 24. juna u Minsku.

Kurir sport

Kurir