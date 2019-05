DOMINACIJA VOLEJLENDA: Odbojkašice kluba iz Beograda suvereno do plasmana u viši rang KURIR TV

Volejlend je do plasmana u viši rang stigao nedavno na kvalifikacionom turniru u Valjevu, gde je zabeležio maksimalan učinak.

"Bile smo strpljive i istrajne u nameri da uspemo da ostvarimo cilj, a to je plasman u viši rang. Igrale smo srcem svaku utakmicu i ostavljale poslednji atom kako bi pobedile. Najbitniju pobedu smo ostvarile na kvalifikacionom turniru u Valjevu protiv domaćina Srbijanke. Igrale smo sa prevelikom željom i, pored velike oscilacije na početku, uspele da dobijemo odlučujući meč. Iskreno, igrala sam u nekoliko klubova, ali se nikad lepše nisam osećala nego ovde", priča za Kurir jedna od vedeta ovog tima Anka Maria Gonzalez Tomašević i dodaje: "Devojke su me stvarno prihvatile na sjajan način, i srećna sam zbog toga. Bile smo tim od početka do kraja i to nas je dovelo do prvog mesta".

OK Volleyland je klub koji postoji već 10-ak godina. U ovom formatu i pod ovim imenom od 2012, a ranije pod imenom OK Banović Strahinja.



Za sve ovo vreme na nivou Beograda su se izdvojili i prepoznali kao klub sa izuzetnim stručnim radom i profesionalnim pristupom prema svakom detetu koje pohađa njihovu školu odbojke.

"Klub ima odlične trenere. Prvenstveno bih mogla da spomenem mog prvog trenera, bivšeg trenera Crvene zvezde, Srđana Milovanovića. Zato bih pozvala devojčice da dođu i treniraju, naučiće mnogo lepih stvari, naučiće da budu istrajne i da stvore radnu naviku."

Gonzalez Tomašević dodaje da je Volejlendu, kao i drugim odbojkaškim klubovima, neophodna pomoć za bolje rezultate.

"Ipak smo mi zemlja sporta. Naše odbojkašice su šampionke sveta i Evrope, treba da budemo ponosni na to. Stvarno bi bilo lepo da javnost u većoj meri prepozna značaj sporta i pomogne klub. Treba da budemo ponosni na našu decu koja se trude da ponove uspeh naših uzora".

