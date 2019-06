DRUGI PUT U TRI GODINE: Rukometaši Vardara su prvaci Evrope

Vardar je potpuno nadigrao Vesprem i slavio 27:24 (16:11). I te 2017. Vardaru su davane male šanse i protiv Barse i protiv PSŽ-a. Ove, mnogo manje, iz mnogo više razloga. Izlazna generacija je Makedoniji za oproštaj priredila nešto što su teško mogli i da sanjaju. Perfektno prvo poluvreme, bistra glava, i veliko srce u nastavku.

Uprkos opravdanim prognozama utemeljenim na komparacijama dužina klupa, potrošnje igrača, centimetrima, kilogramima, kilometrima na čas, Vardar je držao rukometni čas Vespremu u prvom poluvremenu. Strogo kontrolisan napad, bez ijedne tehničke greške, bez nepotrebnog rizika i sa sjajnom saradnjom bekova sa kružnim napadačima, primese su koje su činile skoro savršenih 30 minuta pred Miklerovim golom.

Jedan od uzroka rezultata 16:10 u 28. minutu je i taj što je Milosavljev bio dosta uspešniji od mađarskog kolege na drugoj strani – branio je pokušaje spolja u velikom procentu, a Manaskova je zaustavio u oba navrata kada je pokušao da mu iz teškog ugla poljulja samopouzdanje. Puna koncentracija u odbrani bila je dovoljna da se zaustave sve uzdanice Vesprema, a trener Davis je sredinom prvog dela posegao za radikalnim merama promenivši čitavu bekovsku postavu – Maea, Mačkovšeka i Tenesena zamenili su Lekai, Ilić i Nađ. Kasnije je ušao i junak polufinala Nenadić, ali, sem saradnje sa Nilsonom na crti, ništa nije polazilo za rukom Vespremu.

Karačić, Skube i Krištopans, neobična bekovska postava nadmudrila je i zid sačinjen od defanzivnih giganta kakvi su Blagotinšek i Terzić. Vardar bolji u odbrani, zreliji u napadu – bajka je trajala.

Pre nego što su nemački arbitri oglasili start drugog poluvremena, među stative je stao Arpad Šterbik, čovek čiji je uticaj na Vardarovo osvajanje trofeja pre dve godine ogroman. Još jedan član tog tima, David Davis, odlučio se da promeni oba krila i na teren pošalje Gajića i Štrleka. Nenadić, Lekai i Tenesen su uspeli da pronađu formulu, Šterbik se razbranio, zona 6-0 postala gusta i čvrsta. Za 10 minuta igre, mađarski prvak je primio samo jedan gol, i prišao na 17:16, kada je Parondo zatražio tajm-aut.

To je urodilo plodom, sjajni Moraeš je prekinuo crnu seriju i povisio na 18:16, Gedban koji je u međuvremenu zamenio Milosavljeva odbranio Nenadiću, a Karačić iskoristio igrača više za 19:16. Ipak, Vardar je sve teže dolazio do pozicije za šut, čak i sa igračem više. Dibirovu dobar ugao nije bio dovoljno dobar da savlada Šterbika, a Nenadiću je malo trebalo da iznudi sedmerac i isključenje – 20:19 u 48. minutu. Dve majstorije perfektnog Fereire Moraeša drže Vardar na bezbednom odstojanju do ulaska u poslednju šestinu finala – 22:20.

Hrabri Parondo stavio je pred gol neiskusnog Alžirca Gedbanea, a ovaj mu je to vratio odbranjenim zicerom Nilsonu, koji ga je pogodio u glavu.

Posle dužeg vremena ukazao se Krištopnas, baš kad treba, 23:20 u 52. Nenadić je preuzeo odgovornost u napadu, izborio nekoliko sedmeraca u nizu, a Mae je svaki pretvorio u gol – 24:23 u 56. Krištopans odgovara u svom stilu, a Milosavljev spektakularno brani zicer Blagotinšeku. Skube greši, ali Krištopans ispravlja ukradenom loptom. Sjajna akcija za prekaljenog Čupića, 26:23 na dva miuta do kraja, a nakon što je realzovao sedmerac 60 sekundi pre kraja, postalo je jasno – Vardar je prvak Evrope!



