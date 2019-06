ŠOKANTAN INTERVJU VELJKA RAŽNATOVIĆA Srpki bokser o Albancu: Neka dođe! Ko hoće da se pobije pošalje ponudu i završavamo to kao sa Mrvaljem i njih šest pre njega (VIDEO)

Meč sa hrvatskim bokserom završen je posle samo 90 sekundi.

"Očekivano", kao iz topa će mladi Ražnatović.



"Za meč smo se pripremali ozbiljno i na taj rezultat smo išli. Bio sam apsolutno usredsređen na to da mu 'otkinem glavu'. svaka mu čast da hrabrosti uraditi to što je uradio. Da iz tako male sredine dođe u Beograd i da svoju reputaciju stavi na crtu, što se kaže", objasnio je Veljko i nastavio:



"Očekivao sam otpor, sve dok ga nisam našao na desnu ruku. Zaleteo sam se tu dobro da ga završim, ali ga nisam dobro pogodio, izašao je iz te razmene... Meni je krivo što nisam izboksovao malo više da ljudi vide tu lepotu boksa i kako smo napredovali, ali iskreno, voleo bih da se svaki meč ovako završi", priznao je Ražnatović koji se potom osvrnuo na albanskog 'izazivača' Petrita Mazrekaja.

"Mislim da taj dečko pravi samo marketinši prostor kako bi se tukao sa nekim protivnikom za koji svet nije čuo. Ja bih jako voleo da se taj meč uradi, ali kad već on izaziva onda neka dođe ovde. Ako si izazivač, a ja nisam znao da postojiš...", rekao je Ražnatović.

"Ja nisam znao da postoji dok nije počeo po tim njihovim novinama da priča svakakve budulaštine i ja bih voleo da on dođe ovde i potvrdi sve što je pričao u reč. Da dođe i ispadne šmeker. Moraju da upute oficijalnu ponudu mom menadžeru Luki Popoviću, a ovako su samo kao neke žene, babe na kafi i sede oni su i laju kao lutalice neke... Ko hoće da se pobije pošalje ponudu i završavamo to kao sa Mrvaljem i njih šest pre njega, a ne da dajem neke glupe izjave. Mi smo već probali da stupimo u kontakt sa njegovim menadžerom i već me vređaju te priče. Ako ništa od toga ne bude u narednih 7 dana ne bih voleo da mu pridajemo značaj, nit je muškarčina, nit je hrabar", rekao je Ražnatović.

Prozivke "Arkanov sin"...

"Ja jesam njegov sin, prosto je to tako... Meni smeta kada me u usta uzme neki čovek koji nije neki bokserski kvalitet i počne da me proziva. Petar Mrvalj je za njega bokserčina", rekao je mladi Ražnatović.

"Neki bokseri nisu bili naivni, neki jesu. Sve je to proces odrastanja u ringu i kreiranja šampiona. Moraš da smišljaš nove stvari kako ćeš da napreduješ, pa tako biraš i protivnike", rekao je Veljko.

