PRELEPA SPRKINJA U VEZI SA HRVATSKIM SPORTISTOM: Milica je od Antuna starija 9 godina, a o njihovoj ljubavi BRUJI REGION (FOTO)

Sport i ljubav ruše sve granice, tako je uvek bilo i tako bi uvek trebalo da bude, a još jedan sjajan primer toga jeste veza između jedne od najlepših srpskih sportistkinja i mladog hrvatskog sportiste.

Milica Starović i Antun Novaković su u ljubavi već godinu dana, spojila ih je ljubav prema kajaku, a onda su shvatili da to nije jedino.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Preko kajaka smo se upoznali, naravno. U Hrvatskoj inače nije uopšte razvijen kajak, a on je u juniorskoj konkurenciji bio evropski šampion i svetski vicešampion, tako da je on isplivao ni od kuda. Upoznali smo se u Turskoj 2017. i malo-pomalo rodila se ljubav. Zbog loših uslova u Hrvatskoj, Antun sada trenira sa našom reprezentacijom - ispričala je za "Blic" Starovićeva.

foto: Pritnscreen/Instagram

Oni kače zajedničke slike na društvenim mrežama i javno ističu koliko su ponosni na svoju ljubav, ali nikako ne spadaju u one parove koji ne izbijaju sa naslovnih stranica medija.

foto: Pritnscreen/Instagram

A možda bi trebalo. Jednostavno, najlepši su dokaz onoga što smo napisali na početku teksta.

Njima ne smeta ni razlika u godinama, međusobna su podrška jedno drugom u svakoj sferi i na takmičenjima se bodre.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Bodrimo se i podržavamo međusobno. Ali da, srce baš treperi i sa posebnom energijom navijam za njega. Pritom on vesla stalno jednosed, tako da je sam, nema nikoga u čamcu da mu da podršku. A ja sam tu da mu pružim podršku.

foto: Pritnscreen/Instagram

Na pitanje ko ima više medalja, Milica je počela glasno da se smeje.

- Ja! Ali razlog je vrlo jednostavan. Starija sam od njega. I to mnogo! Devet godina - istakla je 31-godišnja Starovićeva. - Sigurna sam da će on tek da osvaja medalje, ali i ja ću se truditi da zadržim kontinuitet, pa ćemo videti ko će na kraju stići do većeg broja odličja - kazala je Milica.

foto: Pritnscreen/Instagram

foto: Pritnscreen/Instagram

