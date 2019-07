TAJSON FJURI NIKAKO DA SE SREDI: Hteo sam da se ubijem, sad mi se vraća depresija (VIDEO)

muka je to

Fjuri je 2015. napravio senzaciju kada je pobedio Vladimira Klička i uzeo mu sve pojaseve. Bio je to prvi poraz Ukrajinca nakon 11 godina. Samo nekoliko nedelja nakon što je došao na vrh Fjuri je pao u tešku depresiju. Počeo je da pije, drogira se, provodi noći sa prostitutkama. Ubrzo je ostao bez svih pojaseva. Bio je izgubljen, bez volje za životom.



- Pio sam, drogirao se i provodio noći uz prostitutke. Kad ispunite san koji ste imali od detinjstva... Nisam znao šta dalje. Bio sam izgubljen. Pio sam po 18 vlašica žestine, a onda bih nastavio viski i votku, rekao je Fjuri.

Dolazak na vrh bio je previše za Britanca.



- Kad sam bio amater gledao sam na TV Klička, a onda sam ušao u ring sa njim i pobedio ga. On je bio moj Everest. Sve sam probao... Golf, pucanje, izlaske, striptiz... Ništa nije pomoglo. Osećao sam se prazno.



Fjuri ne krije da je ubrzo počeo da konzumira narkotike, što je kombinovao sa alkoholom.



- Do tog momenta nisam probao drogu. Kokain sam uzimao redovno, kokain i alkohol. Sad kad pogledam na sve to... Da li bih promenio? Ne bih... Jer znam da se to moralo desiti. Budio sam se i milio kako ne želim da živim ovako, samo pravim probleme svojim najbližim ljudima, dodao je Fjuri.

Fenomenalni bokser je bio na korak da izvrši samoubistvo.



- U leto 2016. godine kupio sam novi „ferari“. Vozio sam po autoputu i kazaljka je bila na 305 km/h. Išao sam pravu u betonski most. Nije me ništa zanimalo. Samo sam želeo da okončam sve. Već sam se pozdravio sa životom, a onda sam čuo glas: 'Nemoj, misli na decu i porodicu, na sinove i ćerku, odrastaće bez oca'. Usporio sam i stao sa strane. Tresao sam se, iskren je bio Fjuri.

Na kraju je Fjuri potražio i stručnu pomoć.



- Bio sam kod psihijatra i rekla mi je da je na samoj ivici. Dosta ljudi mi je reklo da moram da promenim život. Otišao sam kući u mračnu sobu i rekao Bogu da mi pomogne. Nikad pre toga nisam molio Boga za pomoć. Osetio sam kako mi suze padaju na grudi, znao sam da neću moći sam. Gotovo da sam prihvatio da ću biti alkoholičar do kraja života. Međutim, nakon deset minuta ogroman teret je pao, osećao sam se lakše. Prvi put u toj krizi sam osetio da će biti bolje, pričao je Fjuri.

Kako se sada osećate?

– Još imam loših dana. Povremeno mi se vraća depresija. Moram naučiti kako da dobre trenutke produžim što je više moguće.

U međuvremenu ste sa suprugom Paris dobili peto dete, imate tri sina i dve kćeri.

Daju li vam oni snagu da boksujete i omogućite im dobar život?



– Moja će deca sigurno imati srećnu budućnost. Snimaće filmove i biti superzvezde. A ja boksujem jer me to čini srećnim.

U prošlosti ste često najavljivali povlačenje pa ste se predomišljali. Kakvi su vam planovi?

– Trenutno se osećam odlično. U životu mi dobro ide. Tek mi je 30 i mislim da je preda mnom još 10 godina boksa. Žao mi je, ali moraćete me još toliko gledati, ali pružit ću vam nezaboravan šou!

Žalite li za nečim u karijeri?

– Žalim jedino što nemam već stotinu borbi iza sebe, nego samo 29. Veliki mi je cilj dogurati do stotinu pobeda u ringu.

Bili ste pozitivni na doping testovima. Koliko vas često kontrolišu?

– Moram davati podatke kao da sam kriminalac, 24 sata dnevno moraju znati gde sam. Uvek mogu banuti.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir