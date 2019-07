HARADINAJEV PRIJATELJ OPET PROZVAO VELJKA RAŽNATOVIĆA: Nisi borac, imaš samo pare

Priča o borbi Petrita Mazrekaja, bliskog prijatelja Ramuša Haradinaja i Veljka Ražnatovića, sina Svetlane Ražnatović, kao da je utihnula. Velika prašina se podigla oko toga da li če doći do meča, a kao potencijalni datum se spominjao 31. avgust…

Navodno je najveći problem lokacija održavanja. Inače, priču je počeo borac Petrit Mazrekaj, kojem je Haradinaj lično uručio albansku zastavu na jednom od svečanih prijema zbog sportskih ostvarenja. On je javno prozvao Ražnatovića kako su mu svi dosadašnji mečevi namešteni…



Veljko Ražnatović je ubrzo nakon izjave Petrita Mazrekaja kako ima nameštene mečeve odgovorio na prozivke:

– Ma, dosadni su više sa tim i Mazrekaj i svi ostali koji pričaju. Ne obraćam pažnju na te komentare. Teram svoju priču, šta da radim. Hvala Bogu, ima sve više ljudi koji shvataju moj trud i odricanje i znaju to da poštuju. Naravno da nijedan moj meč nije bio namešten.

– Iskreno, mislim da je to samo njegov marketinški trik. Ako je izazivač, onda bi po nekim nepisanim pravilima trebalo da dođe u Srbiju da boksujemo. Nerealno je da čovek koji je 10 kilograma lakši od mene priča o meču. Bez obzira na sve, stvarno bih volio da dođe do te borbe i da ona bude u Srbiji.

Da je Petrit Mazrekaj krajnje ozbiljan u svojoj nameri da se bori sa Veljkom Ražnatovićem, svedoči sledeća izjava albanskog borca.

Naime, on je poručio kako “Veljko Ražnatović uopšte nije borac, te kako samo ima pare i da je to – to.” Još je dodao i kako je spreman da za ovaj meč ne uzme nijedan cent, te da on ne bi prodao meč ni za celu Prištinu, alaudirajući na raniju izjavu kako Ražnatović “kupuje” pobede.

Petrit Mazrekaj je istakao kako, što se tiče njega, uopšte nije problem da odmeri snagu sa Veljkom Ražnatovićem, da je spreman već sada, ali da se čeka odgovor druge strane.



Kurir sport / ekskluziva.ba

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir