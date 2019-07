BRONZA ZA SRBIJU: Elzan Bibić treći na Evropskom prvenstvu! I nije zadovoljan

U konkurenciji 12 srednjeprugaša, dvadesetogodišnji Novopazarac je u finalu ostvario vreme od tri minuta i 50,90 sekundi.



"Nisam zadovoljan bronzom, mislim da sam zaslužio i bio spreman za zlato. Trka je na početku bila dosta spora, dva kruga pred kraj ja sam ubrzao i promenio ritam koji me je doveo do ovog odličja. Takmičenje za mene još nije završeno, očekuje me trka na 5.000 metara koja je za manje od dva sata", rekao je Bibić.

Zlatom se okitio Španac Ignasio Fontes sa tri minuta i 50,38 stotonki, dok je drugoplasirani Pirs Kouplend iz Velike Britanije imao samo za stotinku bolji rezultat od Bibića – tri minuta i 50,89 sekundi.

Finale trke na 5.000 metara na programu je od 20.05, a prijavljeno 25 atletičara.

Kurir sport /Beta

Kurir