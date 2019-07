NJEGA OTVORENO NE VOLIM I IĆI ĆU DA GA UBIJEM AKO MOGU U RINGU! Ražnatovića opasno nerviraju prozivke Haradinajevog borca: Ne gledam više to sa sportske strane! (VIDEO)

Nedeljama se spekulisalo o meču Ražnatovića i albanskog borca Petrira Mazerkaja, ali do tog duela izgleda neće ni doći.

Međutim, Veljko je javno izjavio da ga otvoreno ne voli i da bi voleo da ipak dođe do okršaja i rekao da će ga ubiti ako može, naravno u ringu.

Petrir Mazerkaj OPASNO NERVIRA RAŽNATOVIĆA foto: Kurir, screenshot

"Njega otvoreno ne volim i otvoreno ću ići da ga ubijem ako mogu u ringu. To sigurno. On me već dugo nervira i ne gledam više to sa sportske strane, moram da kažem to na televiziji. Jako bih voleo da prihvati taj meč", rekao je Veljko Ražnatović.

