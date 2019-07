SREMAC OJADIO PRESTONICU KOCKE: Kako je VETERINAR iz Srbije zgrnuo MILIONČE DOLARA na pokeru usred Las Vegasa! (FOTO)

Škrbić je profesionalni poker igrač, a po mnogima, jedan od najboljih sa ovih prostora. Pre samo nekoliko dana postigao je veliki uspeh na Svetskom šampionatu (WSOP) u Las Vegasu kada je stigao do finalnog stola. Tu je doduše ispao prvi i kao deveti okončao učešće na ovom renomiranom turniru. I pored te rane eliminacije, uspeo je da inkasira čak milion dolara. Nije malo, zar ne!?

Odmah po okončanju i eliminacije sa turnira Škrbić se obratio javnosti:

- Pokušao sam to da uradim za Srbe. Znam da me mnogi podržavaju, nadao sam se da ću da pobedim. Nije do mene, to je sve što mogu da kažem. Hvala svima na podršci.

Iako se pokazao kao sjajan igrač, ipak je relativno brzo završio učešće na finalnom stolu.

- Nisam siguran da ću ponovo doći da igram, planirao sam da energiju uložim u kompaniju koju vodim. To je veliki projekat na kome radim, verovatno da se vratim "keš igrama". Teško da ću igrati turnire. Više volim da igram partije u novac, to mi više ležim, mislim da tu treba više veštine.

Razlog je jedan zbog kog ne voli ovakve turnire.

- Zabavno je kada ti dobro ide na turnirima kao meni, ali si uvek razočaran ukoliko ne pobediš.

Inače, Škorić je u dosadašnjoj karijeri zaradio čak 2,670,572 dolara i po tome je 593. igrač u istoriji.Ovaj tridesetogodišnjak koji je tokom poslednjih 5 godina igrao "u novac", popularne "keš partije", okrenuo se turnirima gde je samo tokom 2018. godine došao do 1, 450, 295 dolara, tako je barem prema navodima HendonMob-a.

- Definitivno sam imao neke dobre "ruke". Takođe, imao sam dobra predviđanja, i "pozive". baš se osećam dobro, sve ide baš kako treba - rekao je jednom prilikom i dodao da je njegov atajna u opuštenosti koju ima tokom partija i deljenja.

Ipak, na kraju je pobedu odneo Nemac Hosein Ensan koji je bio bolji od Italijana Samartina i tako inkasirao 10 miliona dolara.

#wsop2019 #MainEvent

1° 🇩🇪Hossein Ensan - USD 10M

2° 🇮🇹Sario Sammartino - USD 6M

3° 🇨🇦Alex Livingston - USD 4M

4° 🇺🇲G. Gates - USD 3M

5° 🇺🇲Kevin Maahs - USD 2,2M

6° 🇺🇲 Zhen Cai - USD 1,850 M

7° 🇬🇧N. Marchington - USD 1,525M

8° 🇺🇲Timothy Su - USD 1,250M

9° 🇷🇸Milos Skrbic - USD 1M — ProfeBET (@ProfeBET) July 17, 2019

