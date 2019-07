TRI BRONZE NA STARTU: Počeo Mediteranski kup u skokovima u vodu

Prvog dana takmičenja na programu su bile timske discipline i srpski skakači su uspeli da osvoje tri bronzane medalje u konkurenciji reprezentacija Italije, Grčke, Španije, Francuske, Hrvatske, Monaka, Bugarske, kao i gostiju iz Rusije i SAD .

Radost za srpski tim doneli su u timskom skakanju Nikola Paraušić, Emilija Matijević, Tara Nikolić, Minja Nikodijević i Aleksa Teofilović. U sinhroskovima kadetkinja treće mesto pripalo je Lenki Borojević i Minji Nikodijević, četvrte su bile Tara Vesić i Mia Marinković. Na najniže mesto na podijumu popeli su se i kadeti Bogdan Savić i Aleksa Teofilović.

Sudeći po uvertiri vredi doći na Tašmajdan (takmičenja su do nedelje od 9 do 12 i 17 do 21 sat) i uživati u viruoznosti pre svih mladih Rusa i dati podršku srpskim nadama.

Foto: SSVS

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir