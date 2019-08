PRVI PUT U ISTORIJI KLUBOVI VODE SVOJE TAKMIČENJE Milan Đukić, predsednik ARKUS LIGE: Nema favorita, teren i rezultat su jedino merilo uspeha!

Prvi put u istoriji muški klubovi će samostalno voditi svoje takmičenje u okviru Super lige.

Svi preduslovi za rad ove organizacije su ispunjeni, izabrani su organi, a već na samom početku lige, koji je planiran za 14. septembar, rukometna javnost Srbije će uvideti prednosti ovakvog načina rada.

Kako bi se unapredila komunikacija sa klubovima, ali i informisanje sportske javnosti, pušten je u rad sajt modernog dizajna koji će na inovativan način predstavljati aktuelnosti ovog takmičenja.

Jedan od pokretača inicijative za nastanak ARKUS-a, predsednik Asocijacije rukometnih klubova Super lige Milan Đukić u intervjuu za sajt istakao je da će klubovi konačno, pored obaveza, biti nosioci i određenih prava, koja će biti ista za sve.

Kako ste došli na ideju da pokrenete inicijativu za udruživanje klubova?

"Udruženje klubova superligaša je postojalo i u nekom prethodnom periodu. Nije bilo na ovaj način organizivano, tako da su klubovi bili prinuđeni da krenu u osnivanje udruženja ispočetka. Osnovna ideja je bila da klubovi samostalno preuzmu prava, obaveze i odgovornost za takmičenje u Super ligi, kao i da samostalno uređuju ligu, takse, odnose sa sudijskom organizacijom i sve ono na čega su u prethodnom periodu imali primedbe."

Šta članstvo u ARKUS-u donosi srpskim klubovima?

"Donosi im upravo ono na čemu su i insistirali. Postavka od koje smo krenuli je bila da je klub nukleus rukometa, osnovna jedinica u kojoj se rukomet odvija. U klubu nastaje rukomet. Stvaraju se igrači. Usavršavaju treneri. Stvaraju se sportski radnici. Klub je nosilac obaveza. Obveznik plaćanja igrača, trenera, taksi, kazni, kotizacija i, na kraju, poreskih obaveza prema državi. Kao takav, klub mora da bude i nosilac određenih prava. Udruživanjem klubova u ARKUS, dobili smo to da klubovi samostalno biraju direktora lige, pomoćnika direktora za suđenje, odlučuju o visini takse i načinu na koji će sredstva biti utrošena. U narednom periodu moramo obezbediti i veći kvalitet lige kroz prenose utakmica što će, nadamo se, doneti i sponzore lige kako bi se svi troškovi pokrili."

Koje su ključne razlike između dosadašnjeg načina takmičenja i ARKUS lige?

"Pre svega u načinu upravljanja ligom. Takmičenje će u ovoj godini zadržati format koji je postojao i do sada. Ono što je razlika je to da ćemo sada imati kancelariju koju su birali klubovi, profesionalce koji će za svoj rad odgovarati klubovima. Ideja je da niko ne može i ne sme biti favorizovan zbog bilo čega i da svi moramo imati fer i pošteno suđenje. Samo tako, klubovi mogu očekivati da će njihovo ulaganje u tim, trenera, ekipu na pravi način biti kvantifikovano kroz teren i samo teren. Teren i rezultat moraju biti merilo rukometa."

Na koji način će ARKUS liga unaprediti rukomet u Srbiji?

"Unaprediće ga, pre svega, kroz to što će klubovi biti na pravi način vrednovani. Kroz postavku o kojoj sam pričao očekujemo da klubovi prepoznaju da prečica nema, nije ih smelo ni biti, ali recimo da ih sada i ubuduće nema i da samo ulaganje u tim, igrače i rad može doneti rezultate. Na ovaj način polako će se podizati nivo lige, verujem i posećenost utakmica, a kroz sve to trebalo bi da imamo proizvod pogodan za prodaju na marketinškom tržistu. To je proces koji ima jasan cilj. Da li je ostvariv? Jeste. Ali svaki klub mora da radi na sopstvenom unapređenju, shvata nove okolnosti, kao i da svi zajedno stremimo ka istom cilju."

Šta će biti najveći izazov u prvoj istorijskoj sezoni novoosnovane lige?

"Mogao bih da posmatram ovo pitanje iz raznih uglova. I svaki bi bio neiskren izuzev da kažem da je objektivnost i fer suđenje najveći izazov, ali i prvi cilj ove sezone.

Ponoviću postavku:

- nema favorizovanih ekipa,

- nikome ništa nije obećano niti je sigurno,

- sudije moraju raditi svoj posao na najvišem nivou ili neće suditi ARKUS ligu.

Dakle, sva lažna obećanja i neobjektivna nadanja kojima su se neki poveli u izbornom ciklusu su iza nas, toga nema, svakoj ekipi ostaje teren i objektivno suđenje kao mera odraza sopstvene vrednosti i kvaliteta.

Sa ovom postavkom hoću da verujem da srpski rukomet ima budućnost!

Sve drugo bi bilo povratak na staro", rekao je Milan Đukić.

