MA, BRAVO BRE! Reprezentacija Srbije u badmintonu vicešampion Evrope!

Srbija je vicešampion Starog kontinenta! Supertalentovana generacija našeg badmintona diplomski ispit u kategoriji U17 položila je sa čistom desetkom i tako najavila vanserijska dela na svetskoj badminton pozornici u najskorijoj budućnosti. Mihajlo Tomić, Sergej Lukić, Aleksandar Jovičić, Sara Lončar, Anđela Vitman i Nina Bogdanović srebrom na Evropskom ekipnom prvenstvu za igrače do 17 godina, koje je od 30. avgusta do 3. septembra 2019. održano u poljskom gradiću Gniezno, podarili su našem badmintonu, ali i celokupnom srpskom sportu, čaroliju za divljenje i dubok naklon.

“Umorni smo ali i izuzetno srećni, a nemamo vremena za odmor i slavlje pošto nam se nastavlja pohod ka medaljama u individualnom delu takmičenja. Ovo je svakako velika potvrda da se srpski badminton razvija u sjajnom pravcu i mislim da će dodatno pojačati samopouzdanje, koje je i pre ovoga bilo na visokom nivou, kako igrača tako i nas trenera. Hvala svim igračima na maksimalnom zalaganju, dali su sve od sebe i verujem da je ovo samo dobar zamajac za sve što nas očekuje u bližoj i daljoj budućnosti. Naša snaga je u posvećenosti, ljubavi, fanatičnom radu i jedinstvu. Od meča četvrtfinala, kada su nam se pridružile kolege i prijatelji iz Srbije, atmosfera na tribinama bila je za pamćenje a naši takmičari su dobili novi vetar u leđa. Na kraju smo ostvarili istorijski rezultat”, kazao je glavni trener badminton reprezentacija Srbije Milan Barbir, koji sa pomoćnim trenerima reprezentacije, Draganom Antićem i Nikolom Mijačićem, čini Stručni štab Srbije na ovom takmičenju.

U finalu bolja od senzacije sa Balkana bila je evropska badminton velesila, Danska, kojoj je bio znatno olakšan posao budući da je Srbija igrala bez svog prvog reketa u ženskoj konkurenciji – povređene Sare Lončar. Tomić i Vitmanova su doneli prednost našem timu pobedom u mešovitom dublu. Vilijam Kriger Boe i Emilija Nešić bili su ozbiljan takmac srpskom miksu samo u prvom setu koji je završen rezultatom 22:20. U drugom “poluvremenu” rival nije imao ni najmanje šanse da meč odvede u “produžetke”. Tomić i Vitmanova su drugi set dobili sa 21:11 i tako doneli prvi bod u istorijskom okršaju za najsjajnije odličje. Ipak, u muškom i ženskom singlu i u muškom dublu slavila je Danska koja je tako pobedila ukupnim rezultatom 3:1. Mads Juel Muler bio je bolji od Jovičića (21:13, 21:6), Ana Sis Riberg od 14-godišnje Bogdanovićeve (21:5, 21:8), a Vilijam Kruger Bo i Viktor Ording Kaufman od Tomića i Lukića (21:14, 21:18).

Put ka besmrtnosti i evropskoj vicešampionskoj tituli u Poljskoj naša reprezentacija je počela rutinskom pobedom u grupi 5 nad Finskom (4:1). Sa istim rezultatom preslišana je i Italija (4:1), dok je potvrda prvog mesta u grupi i plasmana u četvrtfinale usledila u duelu sa Republikom Irskom (4:1). Tek tada kao da je počeo šampionat za srpske igrače i igračice. Svojevrsno zagrevanje u grupnoj fazi, gde su bili apsolutni favoriti, uspešno je odrađeno, a voljom žreba Srbija je za protivnika u borbi za polufinale dobila Englesku, trećeg nosioca.

Da će rival biti tvrd orah videlo se već u prvom duelu. Posle velike 50-minutne borbe Tomić i Lončareva su u mešovitom dublu savladali Aleksa Grina i Estel Van Luven s 21:19, 23:25, 21:19. Na semaforu je stajalo 1:0 za Srbiju i meč muškog singla mogao je da počne. Iako je prvi set protiv Itana Rousa izgubio glatko – 21:14, Lukić je u drugom uzvratio istom merom – 21:14. O trećem, odlučujućem, setu mogle bi da se ispredaju stranice knjiga. Svaki sekund, svaki poen, bio je nabijen strašću i emocijama. Kada je epska borba ulazila u pun sat odlučila je Lukićeva neverovatna volja i želja za pobedom. Nakon što je Englez izjednačio na 18:18 Lukić je, poslednjim atomima snage, uspeo da osvoji tri uzastopna poena i donese drugi bod Srbiji u pohodu ka polufinalu – 21:18. U ženskom singlu Lončareva je izgubila prvi set protiv Lise Kurtin 21:15, dok je u drugom pri vođstvu 11:7 morala da preda meč zbog povrede. Tako su Englezi smanjili na 2:1. Ipak, sve dileme oko ukupnog pobednika rešili su Tomić i Lukić u muškom dublu. Velikim preokretom savladali su Aleksa Grina i Natjana Mura (17:21, 21:18, 21:16) i tako obezbedili Srbiji polufinale i evropsko odličje.

Mnogo lakši posao Srbija je imala u borbi za finale. Ukrajina je nadigrana u velikom stilu. Prvo su Tomić i Vitmanova savladali Artema Nosova i Mariju Stoliarenko s 21:13, 17:21, 21:17. Potom je Lukić rutinskom pobedom na Vičeslavom Jakovljevim (21:11, 21:9) doneo našoj reprezentaciji prednost od 2:0. Tračak nade Ukrajincima je probudila Polina Buhrova koja je savladala Bogdanovićevu 21:9, 21:11. Kao i protiv Engleza, i u duelu sa Ukrajincima egzekutori su bili Tomić i Lukić. Ubedljivo s 21:13, 21:8 bacili su na pleća muški dubl Vlodomir Kuluzajev, Vitalij Reva i tako Srbiju odveli u veliko finale, i to na njenom prvom ekipnom nastupu na evropskim šampionatima nakon čitave decenije.

“Veoma sam ponosan na svoj tim. Bila nam je čast da za našu Srbiju osvojimo vicešampionsku titulu. Jedini poraz u više od 10 mečeva Sergej i ja smo doživeli u muškom dublu upravo protiv Danske. Umor je učinio svoje. U nastavku Evropskog prvenstva očekuje nas pojedinačni deo takmičenja gde su nam ambicije velike kao i u ekipnom. Jedan od mojih najvećih ciljeva do sada jeste bila evropska medalja. Danas su taj cilj, želja i san ispunjeni. Idemo dalje još jače i bolje”, sijao je od sreće jedan od predvodnika ove generacije srpskog badmintona, Mihajlo Tomić.

Nista manje ushićen nije bio ni njegov saigrač Sergej Lukić:

“Ovo je najveći srpski uspeh ikada i jako mi je drago što sam deo istorije. Na ovom turniru sam uspeo da popravim puno stvari, podignem samopouzdanje i kvalitet na možda najveći nivo do sada. Ispunio sam najviši cilj za ovu godinu, a to je evropska medalja. U nastavku Evropskog prvenstva nam predstoje individualna takmičenja koja sa nestrpljenjem očekujem. Probaću da nastavim u istom ritmu i nadam se da će to biti dovoljno za nova odličja”, napomenuo je Lukić.

U utorak, 3. septembra, u Poljskoj su počele borbe za evropska odličja i u pojedinačnoj konkurenciji koje će trajati do 7. septembra. Naša reprezentacija će nastupiti u svim konkurencijama. U muškim singlovima igraće Jovičić i Lukić, u ženskim singlovima Lončareva i Vitmanova, u muškom dublu Tomić i Lukić, u ženskom dublu Bogdanovićeva i Vitmanova, a u mešovitim dublovima Jovičić i Bogdanovićeva, odnosno Tomić i Lončareva.

Vlada Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava u značajnoj meri je doprinelo učešću našeg tima na Evropskom prvenstvu za igače do 17 godina u Poljskoj.

