UŽIVO: Srbija pregazila Bugarsku u prvom setu - 25:19! Još dva koraka do polufinala

TOK MEČA:

Prvi set - 25:19:

Konačno sjajan prvi set naših odbojkašica. U dosadašnjem delu šampionata Srpkinjama je obično trebalo malo više vremena da dostignu radnu temperaturu, ali danas su maltene od starta počele da gaze.

Bugarska se držala do 10:10, a onda su izabranice Zorana Terzića dodale gas. Stigle su do 21:15 i "plus šest" održale do kraja ove deonice - 25:19. Još dva seta do polufinala...

Te dve selekcije već su se srele na ovom šampionatu i tada su aktuelne evropske i svetske šampionke pobedile 3:1.

"Meč je od posebnog značaja. Bugarska je dobro poznat protivnik, igrale smo na ovom prvenstvu sa njima. Može da bude opasna stvar da ih neozbiljno shvatimo, pošto smo ih pobedile u grupi. Poznato je da kada igrate sa istim protivnikom na jednom prvenstvu, nema mnogo slučajeva da se isti protivnik dva puta pobedjuje. Treba da budemo maksimalno ozbiljne i najpripremljenije dočekamo tu utakmicu", rekla je kapiten Maja Ognjenović.

Pobednice današnjeg duela igraće u polufinalu sa boljim iz meča Italija - Rusija.

Ukoliko Srpkinje i Italijanke opravdaju uloge favorita, gledaćemo reprizu finala prošlogodišnjeg Svetskog prvenstva, u kome su naše odbojkašice trijumfovale 3:2.

