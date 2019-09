SVE JE SPREMNO ZA SUPERKUP SRBIJE: Mionica domaćin rukometnog spektakla!

U reprizi prošlosezonske borbe u Mionici, koja je završena penal-ruletom u kome su se bolje snašle Aranđelovčanke, ljubitelji rukometa mogu očekivati zanimljiv meč, slažu se treneri oba tima:

Branimo pehar, promenili smo šest igračica u odnosu na prošlu sezonu, Jagodinke dve-tri. Biće jako zanimljivo. Odigrali smo sjajno na otvaranju sezone u Šapcu, ali nam se povredila Katarina Stepanović, koje sigurno neće biti na terenu u Mionici. Bez nje i naše šanse su manje. Žao mi je zbog publike, TV auditorijuma. Imamo dosta mlad tim, ali probaćemo da se suprostavimo Jagodini najbolje što možemo. Naši mečevi su uvek lepi za gledanje - kaže Saša Bošković, trener ŽRK Bekament Bukovička Banja.



Njegov kolega iz Jagodine, Dragan Markov, suzdržan je kada govori o šansama za osvajanje pehara:

Naša očekivanja za ovu, ali i za svaku drugu utakmicu, jesu da pobedimo. Za to se spremamo, želimo da odnesemo trofej u Jagodinu. Prošle godine smo izgubili, sada se trudimo da bude drugačije. Teško je prognozirati bilo šta, to je jedna utakmica, još uvek smo na početku sezone, posle samo jednog superligaškog kola. I mi i oni smo promenili sastav. Suviše je rano za ozbiljnije ocene. Ne želim da poredim sastav koji smo imali sa ovim sada. Ostali smo bez Mitrović, Vučković, Bogojević je otišla u Zaječar, a oprostila se Jevtić. To su četiri ozbiljna igrača koja su nam bila bitna. Ostali smo sa mlađim igračicama, ali su one u sistemu, verujemo u njih i imaju punu podršku.

U muškom finalu od 19.30 sastaju se osvajač triple krune u prošloj sezoni novosadska Vojvodina i finalista Kupa Branislav Pokrajac, pančevački Dinamo:



Očekujem neizvestan meč. Obe ekipe su pokazale dobar rukomet na startu sezone. Dinamo pojačan sa dva bivša A reprezentativca, Šotićem i Mitrovićem pokazao je već na startu da ima najbolju ekipu u njihovoj novijoj istoriji. Mi smo protiv Neksea prikazali odličnu igru tako da očekujem spektakl i odličan rukomet u Mionici. Šanse su 50/50 - kaže trener šampiona Boris Rojević, a njegov kolega iz suparničkog tabora, Akim Komnenić ovako vidi borbu za prvi trofej:



Utakmica SUPER KUP-a dolazi možda prerano za nas u ovom trenutku, ali sigurno smo jako motivisani da podignemo prvi trofej! Ovo je sport, a u sportu detalji i jedna lopta mogu da odluče, kao i sama želja, pogotovo kada su timovi sličnog kvaliteta. Vojvodina na čelu sa mojim prijateljem i kolegom Borisom Rojevićem ima veliko iskustvo u osvajanju trofeja. Oni su u ovom trenutku sigurno favoriti. Mi imamo svoje ciljeve i zadatke koji su pred nama, daćemo sve od sebe da donesemo prvi trofej SUPER KUP-a u Pančevo, a ako ne, nastavićemo da radimo za sledeću priliku.

Kurir sport

Kurir