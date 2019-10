VOZAČA FORMULE OPERISALI 17 SATI: Korea odbio amputaciju! Tokom intervencije lekari imali komplikacije s krvnim žilama, a na kraju mu vadili kosti! VIDEO

Korea je u bolnici u Londonu imao operaciju dugu čak 17 sati pre koje su ga lekari stavili u indukovanu komu. Američko-ekvadorski vozač je prethodno odbio savet lekara koji su mu predlagali amputaciju desne noge.

Uspeo je da prebrodi i probleme s disanjem pa je podvrgnut specijalnom tretmanu koji mu je spasao život.

Tokom operacije lekari su u nekoliko navrata imali komplikacije s krvnim žilama, a na kraju mu je odstranjeno više koštanog materijala nego što je to bilo planirano pre operaciju. Koreu očekuje još jedna operacija za dve nedelje.

Lekari očekuju da bi Huan Manuel mogao za oko šest nedelja da napusti bolnicu i da narednih godinu dana ide na terapije kako bi vratio funkcionalnost desne noge.

Korea se prvi put posle tragedije obratio javnosti.

- Jasno mi je što me čeka. Noge moraju da se oporave, posebno je nesigurno što će biti s desnom nogom. Znam da me čeka jako duga i komplikovana rehabilitacija. Još uvek procesuiram sve šta se dogodilo i šta se još uvek događa. Ova nesreća je teža od bilo čega s čime sam se susreo i fizički i psihički. Hvala apsolutno svakoj osobi koja mi je pružila podršku. Dirnuo me ogroman broj brižnih poruka koje sam primio. Hvala svima iz dubine srca, znajte da su vaša podrška i pozitivnost napravili razliku - poručio je ekvadorsko-američki vozač.

