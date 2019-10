SEZONA ZA PAMĆENJE: Četiri odličja na kraju sezone za Nemanju Necu Jovanovića!

Aktuelnu karting sezonu Nemanja Neca Jovanović finiširao je promotivnim nastupom na Terazijskom platou u centru Beograda, sa jasnom namerom da pomogne promociju sporta brzina na četiri točka. Kada su u pitanju takmičenja mlađani osnovac i te kako ima čime da se pohvali. Ove godine aktivno je vozio na pet „frontova“ i sezonu završio sa ukupno četiri odličja. Dva zlatna u Otvorenom i nacionalnom šampinatu Srbije i Sportstil kupu, jednim srebrnim u šampionatu Centralnoevropske zone CEZ i jednim bronzanim u šampionatu Austrije. U šampionatu Centralnoistočne Evrope završio je na devetom mestu.

Valja nagalsiti da je krajem avgusta bio član karting reprezentacije Srbije u mini rotaks klasi na međunarodnom takmičenju na stazi Alan Prost u okviru na daleko čuvenom kompleksu Le Man.

foto: Printscreen

Kada se sve uzme u obzir, vredno hvale je samo što je Jovanović reprezentovao našu zemlju na međunarodnim takmičenjima u najboljem svetlu, a pride je beležio odlične rezultate i sezonu završio sa velikim brojem pehara. Zbirno uzevši to je veliki broj vikenda na putu, odnosno na stazama zemalja u okruženju i malo šire.

– Zadovoljan sam ostvarenim rezultatima u sezoni koja je praktično za nama. Svestan sam da uvek može bolje i tome težim. Pre svega veliku zahvalnost dugujem svojoj porodici koja je sve vreme bila uz mene, kada sam bio najbrži na stazi u klasi, odnosno kada sam završavao trku pre kraja, što zbog kvarova, izletanja sa staze ili bilo kog drugog peha. Imao sam mogućnost da se takmičim u četiri šampionata i jednom kupu i zahavljujući tome stekao sam ozbiljno iskustvo, koje još uvek ne mogu u potpunosti rečima opisati. Svakako je bitno naglasiti da sam stekao i veliki broj novih prijatelja, jer kad smo na stazi mi smo jedni drugim konkurencija, ali zato pre i posle trka, pre svega smo drugari – uvodne su reči Nemanje Nece Jovanovića.

foto: Printscreen

Sve titule su mu jednako važne i praktično svaka je priča za sebe.

– Titule za prva mesta u Otvorenom i nacionalnom šampionatu Srbije, odsnosno u Sportstil kupu su bitne i naravno drage mi, ali se isto tako radujem i drugum mestu u CEZ-u, odnosno trećem u šampionatu Austrije. Svake vikenda se sećam, od slobodnih preko kvalifikacionih treninga, do trka. To se prosto ureže u sećanje i ostaće kao trajna uspomena. Sada kada je sve prošlo, smatramo da je trebalo više pažnje posvetiti i Centralnoistočnom CEE šampionatu, ali dolazilo je do preklapanja termina – jasan je Jovanović.

Pored roditelja veliku ulogu u pomeutoj sezoni imali su i prijatelji takođe takmičari, ali i Sportski auto karting savez Srbije.

– Zahvaljujući velikom trudu i naporu predstavnika SAKS Srbije i na domaćoj sceni smo ove godine imali odlična takmičenja, a posebno im hvala što su bili uz nas na međunarodnim trkama gde smo reprezentovali zemlju. Poseban trenutak je takmičenje na Le Manu gde smo od Saveza dobili takmičarske kombinezone i svu drugu podršku, kako bi smo na pravi način reprezentovali Srbiju. Veliku ulogu u ovoj sezoni odigrali su Voja i Filip Jenić. Čika Voja pravim savetima u boksu kada je u pitanju podešavanje kartinga, a Filip kao takmičar savetima pre i po povratku sa staze. Filip ima ogromno iskustvo i nesebično ga deli, a pre svega je dobar drug – jasan je Jovanović.

foto: Printscreen

O narednoj sezoni nikad nije rano pričati. Mlađani Jovanović će svakako biti u ulozi vozača dok će sve ostalo, finansije i štelovanje kao i do sada na sebe preuzeti otac Branislav Jovanović.

– Plan je prost, idemo stopama Filipa Jenića, drugim rečima samo međunarodna scena, odnosno što jača i konkurentnija takmičenja, tačnije u šampionatima u kupovima na kojima ćemo moći da napredujemo – jasan je bio finansijer senior Jovanović.

Kurir sport / Plumrace.com

Kurir