BOKS SPEKTAKL U SOMBORU! Metalac bez milosti u prvom kolu Superlige 2019/20!

Iako je ekipa domaćina verovala u trijumf, Valjevci su još jednom pokazali da nemaju nameru predati šampionski pehar u sezoni 2018/19. i već na samom startu Bokserske lige Srbije 2019/20. zabeležili ubedljivu pobedu 4:10 (pero do 57 kg Rade Joksimović – Kristijan Jovanović 0:3, poluvelter do 63 kg Strahinja Karabegović – Nemanja Gavrilović 2:1, velter do 69 kg Vladimir Gubaš – Damjan Grmuša 1:2, srednja do 75 kg Fernandez Bisset – Dejan Dašić KO/2, poluteška do 81 kg Saša Milovac – Milosav Savić 2:0, teška do 91 kg Zvonimir Rebalj – Toni Filipi 0:3, superteška +91 Jababu Madji – Milutin Stanković AB/2).

Super liga BSS 2019/20. koja se održava pod pokroviteljstvom MTS je podeljenja u dve grupe. Grupu A čine: Sombor, Radnički Beograd i Metalac Valjevo, Grupu B: Loznica, Radinčki Kragujevac, Vojvodina, Naissus.

Ostali mečevi I Kola Bokserske Lige 2019/20 su:

Kragujevac: BK “Radnički “ Kragujevac vs BK „Vojvodina“, dok je ekipa BK „Radnički“ Beograd slobodna u prvom kolu.

Bokserska liga Srbije 2019/20. startovala je spektakularno u prepunoj hali Lagator u Loznici susretom BK Lonznica – BK Naissus (Niš) koji je rešen u korist domaćina 8:6.

