GRAN PRI U BUGARSKOJ Dragan Jović: Uz malo sportske sreće trebalo bi da se vratimo zadovoljni i sa ovog takmičenja

Put Sofije krenuli su reprezenativci Tekvondo asocijacije Srbije u sastavu: Tijana Bogdanović ( do 49 kg), Vanja Stanković (do 49 kg), Aleksandra Radmilović ( do 57 kg), Nađa Savković ( do 67 kg), Nadica Božanić ( do 67 kg), Milica Mandić ( preko 67 kg), Ana Tepavac ( preko 67 kg), Dmitrij Nagajev (do 58 kg), Nikola Vučković ( do 68 kg) i Damir Fejzić ( do 80 kg).



- Ovo je treći Gran pri i poslednji je u ovom olimpijskom ciklusu. Ostaju nam samo dodatno G4 takmičenje za Evropu kao zamena za Evropske igre i Finalni Gran pri koji okuplja po najboljih 16 iz svake kategorije i koji je ranga G8. To znači da nema još puno ni takmičenja a ni vremena do podvlačenja crte i saznanja ko je direktno preko olimpijske rang liste kvalifikovan za Tokio - rekao je Dragan Jović sportski direktor i prvi trener TAS.

dragan jović foto: TK Galeb

Dragan Jović ističe da Srbija prvi put ima deset takmičara koji su grupi od 32 najbolja na svetu.



- Imati deset takmičara koji su u 32 najbolja na svetu u svojoj kategoriji svakako da ohrabruje. Kao i prošli put tako i sada kažem da ćemo dati i ovog puta sve od sebe. Rezultat ne zavisi samo od nas ali najveći deo je na nama. Tim je vredno trenirao celo leto što se videlo i po medaljama od septembra do sada. U sportu nema garancija i nikada ništa nije sigurno ali uz malo sportske sreće trebalo bi da se vratimo zadovoljni i sa ovog takmičenja - rekao je Dragan Jović.



Kao i u Italiji i u Japanu, i ovog vikenda u Bugarskoj, za titulu najboljeg kao i vredne bodove za odlazak u Tokio 2020 boriće se svetska tekvondo elita ( 32 takmičara u osam težinskih kategorija. Ovo je prvi put da će Bugarska, koja će naredne godine ugostiti Svetsko prvenstvo za juniore, biti domaćin ovog jednom od događaja iz Gran pri serije.

