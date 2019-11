SRPSKI TEKVONDO IMA SVETLU BUDUĆNOST: I Nadica Božanić se okitila medaljom u Dablinu!

Zlatom Tijane Bogdanović ( do 49 kg), srebrom Nadice Božanić ( do 67 kg) i bronzama Milice Mandić ( preko 67 kg) i Budimira Krivokuće ( do 80 kg).

Mlada i pespektivna takmičarka Nadica Božanić je oduševila u Dablinu. U eliminacijama, prve dve borbe deklasirala je protivnice iz Francuske i Velike Britanije sa 20 poena razlike. U polufinalu bila je bolja od Ruskinje Julije Zajceve rezultatom 21 : 19 . Na žalost u borbi za zlato Doris Pole predstavnika Hrvatske je imala više sportske sreće

-Kruna dvanaestogodisnjeg rada - srebrna medalja na Evropskom prvenstvu. Ovo odličje je potvrda vrhunskog kvaliteta. Posle juniorskih medalja došla je i prva seniorska.Najlepsi mogući zavrsetak sezone ! Znao sam da Nadica može da napravi veliki rezultat još kad je kao mala devojčica zakucala na vrata Tekvondo kluba Imperijum i počela da trenira ! Od tada do danas smo prošli dug put ali sve se to danas ostvarilo. Napravili smo najbolji rezultat i ja sam prezadovoljan-rekao je Jugoslav Nastasić, trener Nadice Božanić. Dragan Jović, sportski direktor i prvi trener TAS sasvim sigurno ima puno razloga da bude zadovoljan.

-Rezultat je dosta dobar čak i najbolji do sada na Evropskom prvenstvima. Zaista verujem da naš tim može i korak više od ovoga jer su dve borbe izgubljene za medalju. Vanja Stankovic na zlatni poen i to sa povredom dok je Ana Tepavac u poslednih 10 sekundi izgubila medalju. Drago mi je da je muški tim proradio i da se vraćamo i sa jednom medaljom Budimira Krivokuće. Na žalost Dimitrij Nagajev je zbog povrede ostao u Beogradu a njegov nivo je već na visini Evropske medalje. Nadica koje je najmladji član tima je bila fantastična.

Dragan Jović je istakao izuzetnu podršku koju takmičari Tekvondo asocijacije Srbije imaju.

-Pohvale prvo idu takmičarima, a onda i celom Upravno odbroru TAS-a kao i Ministarstvu omladine i sporta kao i Olimpijskom komitetu Srbije koji brinu o ovim sportistima. Bez tih podrški teško da bi uspeli da sve ovo osvojimo. Sada se već okrećemo sledećim sportskim izazovima a to je finalni Grand Pri i da završimo godinu. Nadam se da ćemo u Novu godinu ući kao kvalifikovani za Tokio istakao je Dragan Jović.

Milica Mandić koja se sa svakog takmičenja vraća sa vrednim odličjima i sa ovog EP vraća se sa bronzanim odličjem i vrednim bodovima.

-Drago mi je da sam osvojila medalju, ali ipak nisam zadovovoljna svojim izdanjem danas. Ovo je bio dobar test turnir za Gran Pri finale. Čestitam Tijani, Nadici i Budi na sjajom uspehu! Hvala Draganu Joviću i celom našem timu na podršci! Zahvaljujem se i Ministarstvu za omladinu i sport i Olimpijskom komitetu Srbije što nam uvek pružaju podrsku i veruju u nas istakla je Milica Mandić.

Budimir Krivokuća u Dablinu je imao dvostruki razlog za slavlje. Evropskim odličjem okitio se baš na rođendan.

- Ne znam kako bih nazvao ovaj uspeh koji je toliko velik u ovom momentu za mene. Još mi je draže što je to bilo baš danas jer mi je danas 26. rodjendan. Treniram od malih nogu i sve sam posvetio sportu i najzad sam osvojio prvu veliku medalju. Želim da se zahvalim celom timu koji me je podržavao tokom priprema i danas tokom takmičarskog dana.Najzad sam shvatio koliko je važno da se prati taktika do kraja i da se izdrži do kraja. Takodje sam danas postao svestan i šta znače sve medalje koju su osvojile Milica i Tijana do sada. Hvala i mom treneru Galetu koji je znao da me vrati kada je bilo najvažnije. Hvala i mom ocu koji me je uveo u ovaj sport i naučio prve korake kao i celoj porodici koji uvek uz mene, istakao je Budimir Krivokuća

