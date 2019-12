Predsednik Skupštine VK Partizan odluke tog tela o smenama smatra ništavnim!

"Kao predsedavajući vanredne sednice Skupštine kluba sednicu sam otvorio i naveo, da zbog nepoštovanja mog zahteva za dostavom spiska članova nisam u mogućnosti da proverim sastav Skupštine i da smatram da ova Skupština nema legitimitet za punopravno odlučivanje te sam objavio prekid rada vanredne Skupštine i najavio nastavak sednice odmah po dobijanju Knjige članova i bazičnih evidencija kluba kako nalaze statut u članovima 17, 21, 22 i 23. Po objavljenom prekidu vanredne sednice istu sam raspustio i napustio zajedno sa delom članstva, prevashodno članovima seniorskog sastava i stručnog rukovostva kluba, ali i mnogih drugih", piše u njegovom saopštenju.

Avramović je naveo da je u sali ostala nekolicina članova "čiji identitet i legitimnost nije ni mogao da proveri", te smatra da takva neformalna grupa nema legitimitet da donosi bilo koje odluke vezane za rad i funkcionisanje kluba.

foto: Printscreen

"Sve navodne odluke neformalne grupe od 2. decembra 2019. godine smatram ništavnim i protivno Statutu kao i svaki nastavak započete pa prekinute vanredne sednice Skupštine kluba smatram ; nelegitimnim s obzirom na to da sam kao predsednik najavio nastavak prekinute vanredne sednice kada se za to steknu uslovi", dodao je on.

Po njegovim rečima, sednica je sazvana "uz nevidjenu opstrukciju dela članstva", a da je sve nagoveštavalo da se sprema "nelegalna i gruba manipulacija i obmana koja ima za cilj da se legalno izabrani organi dezavuišu".

"Iako sam čak u dva navrata tražio od sekretarijata kluba da mi dostavi spisak članova Skupštine, nisam dobio odgovor što budi sumnju da je po sredi organizovana kampanja dela članstva na uzurpaciji vlasti u klubu", izjavio je Avramović.

Vaterpolo klub Partizan saopštio je u utorak uveče da je smenjeno kompletno rukovodstvo, zajedno sa predsednikom Skupštine Avramovićem.

Beta

Kurir