ŠOŠTAR NAKON SMENE: VK Partizan srlja u provaliju, plašim se za budućnost kluba

I dalje tvrdim da je Skupština VK Partizana bila nelegitimna od 2. decembra 2019. godine, kako po pitanju sastava članova, tako i po nekim drugim pitanjima. Očekujemo da izađe gradska inspekcija utvrdi da li je prekršen Statut, u šta sam siguran, ne 100 odsto, nego 300. Ako nismo u pravu, nikakav problem idemo dalje, mi ćemo otići. Prolazimo kroz težak period, odmah posle te nelegitimne, odnosno fantomske Skupštine smenjen je trener Ćirić, pre dva dana tri igrača su dobili otkaze i i to je trenutno najveći problem kluba, ali u ovu celu ujdurmu ne želim da mešam njih. Plaši me da ovo sve što se dešava, može na duže staze klubu da donese veliku katastrofu. Već duže vreme govorim da smo u izuzetno teškoj situaciji, para je sve manje, iako smo imali pomoć države i raznih sponzora, ali to nije dovoljno za funkcionisanje. Ali ovo što se dešava od Skupštine dovodi u pitanje opstanak VK Partizan i nagoveštava katastrofalne rezultate u budućnosti, što nismo zaslužili.

Ako neki ljudi kažu da je bilo malverzacija sa ogromnim novcem i da sam ja učestvovao u tome, neka pokažu dokmenta, ko je potpisivao, ko je sklapao te ugovore. Što se tiče cifre od šest miliona evra, o tome sam prvi put imao priliku da čujem na Upravnom odboru 13. novembra, koji sam sam sazvao, iako je to trebalo da uradi klub. Mi smo od direktorke kluba Tatjane Rakas, koju je postavio Novak Nedić tražili da pokaže sva ta dokumenta, ali ona ih nije donela, zbog čega je većina članova U.O. tražilo da Skupština zatraži njenu ostavku. Ona je postavljena na ovo mesto 2017. godine, pa bi trebalo da se napravi presek i da vidimo koliko su tada bila dugovanja, a koliko sada.

Po onome što ja znam da je za ove dve godine udvostručen, ako ne i utrostručen. Onda ja pitam šta je radila ta direktora, što tada Šoštar nije odgovarao za te ugovore. Spreman sam da snosim posledice ako sam uradio nešto loše i potpisao nešto što je štetno za Partizan. Nego kad su se pojavili neku ljudi koji žele da preuzmu klub, onda se poteglo to pitanje.

