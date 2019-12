VUK RAŠOVIĆ NE STIŽE DA OSTARI: Spektakularna promocija knjige proslavljenog džudiste! FOTO

Tiskali su se njegovi prijatelji, učenici, saborci na tatamiju, kako bi zauzeli što bolje mesto i uživali u sat vremena sjajne sportske i životne bajke. A koliko je bilo interesovanje najbolje svedoči podatak da je više od sat vremena nakon promocije, autor i dalje potpisivao primerke svoje knjige.

Osim autora, prisutnima su se obratili i prof. dr Srećko Jovanović, redovni profesor Fakulteta za sport koji je i izdavač ove knjige, Ivan Ćurković, čuveni fudbalski golman i dugogodišnji sportski funkcioner, Bratislav Đorđević, legenda jugoslovenske košarke, kao i Milun Delić, u ime džudista Srbije dok mu je Božidar Markuš, predsednik udruženja džudo veterana Crne Gore koji je uručio plaketu za doprinos razvoja džudoa u svetu.

foto: Privatna Arhiva

- Vuk Rašović je izuzetna sportska ličnost koja zaslužuje poštovanje i divljenje zbog ulaganja u razvoj kako svog tako i sporta uopšte. On je posvećen džudou od prvog susreta sa njim, i sa nimalo smanjenom snagom i intenzitetom i sada radi u njegovim okvirima. On džudo studira, a posebno fascinira činjenica da stalno trenira i ne gasi se. Vuk ruši sve teorije o tome da posle određenog broja godina, čovek počinje da trenira rekreativno. Ne poznaje godine, on je i kao veteran sjajan - rekao je prof. dr Srećko Jovanović i objasnio šta je motivisalo Fakultet za sport da kao izdavač podrži oovaj projekat, a na kraju poslao snažnu poruku parafrazirajući Jovana Dučića:

foto: Privatna Arhiva

- Starost, to je teška, ružna bolest. Ali starost ne postoji, već samo mladost koja je prošla. Vukova zaljubljenost u džudo je odlika mladosti i zato autor svima poručuje - ne stižem ni da ostarim.

Vuk Rašović, autor knjige, bio je vidno emotivan kada je sve drage ljude video na jednom mestu, te se najpre zahvalio svima koji su došli.

- U jednoj zemlji, postoji praznik koji se zove Dan zahvalnosti. Posle ovakvih događaja kažu da nije ljudima žao da umru, a ja vam kažem da je meni baš sada žao da umrem. Hvala vam što ste došli da uveličate ovu promociju! Kažu da knjiga traži pisca, a moja je čekala izdavača i zahvaljujući Fakultetu za sport, dekanki Ivanki Gajić i osnivaču ove obrazovne institucije Bojanu Sekuliću ova knjiga je ugledala svetlost dana. Moja želja je bila da u knjizi nabrojim samo prijatelje, ali to sada nije bilo moguće, tako da znate da ukoliko budem pisao sledeću knjigu, ona će biti o vama - rekao je Rašović što je izazvalo veliki aplauz.

foto: Privatna Arhiva

Na konstataciju da je na promociji otkriveno ono što je želeo da sačuva, a to je broj njegovih godina - 80 - dodao je:

- Dugo je to bilo putovanje. Prošlo je 80 godina kao tren. Životni vek je bio ispunjen uzbuđenjem, događajima i prijateljstvima. Znaju profesionalni sportisti da je profesija takva da si svakog vikenda u nekom drugom gradu, a da pet dana u nedelji koristiš da se dobro oznojiš i treniraš, kako na tim takmičenjima ne biste bili neuspešni. Ali ono što ostaje i posle bavljenja sportom su prijateljstva.

Rekao je Rašović i da mu je omiljeni deo karijere trenerski posao:

foto: Privatna Arhiva

- Kao što je Mikelanđelo klesao svog Davida, tako sam ja svojim rukama vodio decu na putu znanja o džudou. Vrhunski sportisti su monasi, prevazilaze iskušenja, uzrastaju i napreduju. Sportisti padaju, dižu se, čuvaju se od euforije. Trenerski posao ostaje kao najlepše iskustvo u mom životu.

Promociji knjige prisustvali su mnogi istaknuti džudisti: Dragomir Bečanović, nekadašnji svetski prvak, Slavko Obadov, osvajač prve olimpijske medalje za naš džudo, Borivoje Cvejić, Aleksandar Kukolj, nekadašnji evropski prvak, Mara Kovačević, osvajačica bronze na evrospkom i svetskom prvenstvu, kao i Tanja Petrović, višestruka svetska prvakinja u karatue, bivši predsednik SR Jugoslavije Zoran Lilić i mnogi drugi.

