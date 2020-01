TRČANJE NA NAJRADOSNIJI PRAZNIK: Nesvakidašnja ideja lozničkog maratonca!

LOZNICA - Aleksandar Kikanović, maratonac i humanitarac iz Loznice pozvao je svoje sugrađane preko društvenih mreža da sutra, na Božić, 7. januara, dođu na platou ispred Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru, na nesvakidašnje druženje. On namerava da toga dana, u 12 časova, okupi ovdašnje sportiste i rekreativce, ali i sve one koji vole takvu fizičku aktivnost da trčanjem, ili hodanjem na kraćoj deonici obeleže veliki praznik.

foto: Privatna arhiva

- Želja mi je da se ljudi okupe i da svi zajedno pređemo jednu kraću deonicu laganim trčanjem, ili hodanjem, šta kome više godi, a onda se vratimo do crkve i tu se družimo i zajednički obeležimo Božić. Kažu da toga dana treba raditi nešto što voliš, što je dobro i to ćeš onda činiti cele godine. Trčanje, ili hodanje su zdrave aktivnosti, a takvi ljudi su pozitivni pa zašto se ne bismo okupili u utorak i deo dana proveli zajedno. Predlog je naišao na pozitivne reakcije i očekujem ovaj poziv okupi solidan broj mojih sugrađana. Koliko znam do sada u lozničkom kraju nije bilo takvog okupljanja na Božić - kaže Kikanović koji je prošle godine od crkve na Lagatoru započeo svoju humanitranu trku do Manastira Hilandar za lečenje trogodišnjeg Nikole Stakića, iz Mačvanskog Prnjavora.

On je nedavno osnovao humanitarnu fondaciju pod svojim imenom preko koje će moći da pomaže pojedincima, ustanovama, onima kojima je pomoć potrebna, a uveliko se sprema za još jedan trkački podvig. Vredno trenira kako bi što spremije dočekao kraj februara kada namerava trčeći da pređe put od 2.300 kilometara, koliko deli Loznicu od Moskve u koju planira da stigne 9. maja, na Dan pobede nad fašizmom. Kako kaže, Srbi i Rusi su dva bratska naroda i on želi svojoj trkom da ukaže na snagu te veze i na cilju bude baš na dan kada je pobeđen fašizam za čije slamanje su oba naroda dala ogromne žrtve.

T.Ilić

Kurir