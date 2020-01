(UŽIVO) DRAMA U BERLINU! Srbija - Bugarska 19:25, 26:24, 20:23, posle furioznog početka trećeg seta naših, opet je drama

3. set - 20:23

Odvajaju se Bugari na dva poena prednosti 19:21.

Rezultatska klackalica se nastavlja 16:17.

Vratili se Bugari u meč posle pet razlike za nas pa opet imamo rezultatsku klackalicu 11:11.

Silovito su ušli naši odbojkaši u ovaj set i vode sa lepom zalihom 7:4.

2. set - 26:24

Posle sjajne reakcije Kovačevića na mreži Srbija osvaja set 26:24!

Set lopta za Srbiju, na servis Podraščanina koja nije iskorišćena.

Podraščanin zakucava u polje protivnika za novo vođstvo Srbije 23:22.

Bugari odlično serviraju i vraćaju prednost na svoj konto 22:21.

Sjajan blok Podraščanina nakon servisa Atanasijevića 20:19.

Pecanje Bugara na mreži 18:18!

Uglavnom se igra poen za poen naši odbojkaši su imali više puta po dva razlike 9:7, 11:9, 13:11. Nakon toga Bugari prave seriju tri nula i odlaze na prednost od 15:14.

1. set - 19:25

Na startu meča viđene su izjednačene snage na terenu (3:3), a onda su naši momci stigli i do prvog vođstva na ovom meču (6:5). Bugari su jako nezgodan poritvnik, te se rezultatska klackalica nastavlja (9:9), a onda protivnik preko sjajnog Sokolova stiže i do vođstva (9:11). Uroš Kovačević se iz nezgodne situacije izborio za poen i smanjio zaostatak Srbije (10:11), a onda je Petrić doveo rezultat do novog izjednačenja (11:11).

Bravo! Kovačević za vođstvo Srbije (12:11)! Usledili su strašni servisi Bugarske i novi preokret (12:15), i najzad Lisinac prekida seriju Bugara (13:15).

Bugarska je uhvatila novi zalet i nastavlja da servira maestralno (14:19). Odbojkaši Srbije se ne pradaju, Bugari greše (17:20), polako se topi prednost, ali je Sokolov nepremostiva prepreka na bloku (17:21).

Mali broj grešaka vodi Bugarsku ka osvajanju seta (19:24)... i lagano završavaju!

orlovima je neophodna pobeda foto: AP

Srbija: Kovačević, Mitić, Petrić, Peković, Krsmanović, Ivović, Jovović, Atanasijević, Luburić, Majstorović, Podršačanin, Lisinac, Stanković, Vućićević. Bugarska: Dimitrov, Atanasov, Gotsev, Penčev, Černokožev, Skrimov, Seganov, Josifov, Salparov, Todorov, Penčev, Sokolov, Grozdanov, Karakašev.

Odbojkaši Srbije su pobedom nad Holandijom ostali su u igri za polufinale kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre, a ako žele vizu za Tokio, moraju da budu prvi!

To znači da danas nemaju izbora - moraju da savladaju Bugarsku. Neće biti lako, uostalom Bugari su savladali Holanđane, što znači da nam je potreban trijumf od 3:0 ili 3:1.

