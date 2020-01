NEKAD SILA, DANAS NULA! Svi marš iz saveza BRUKOMETAŠI!

Ajde sad lepo svi iz Rukometnog saveza Srbije da se pokupite i napustite funkcije jer je dosta više da gledamo da nas puni ko gde stigne! Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što za Srbiju godinama ne igraju najbolji igrači...

Poslednji u nizu je možda i najveći apsurd. Najbolji rukometaš Evrope za 2019. godinu u izboru Evropske rukometne federacije je Petar Nenadić. On od prošle godine ne nosi dres reprezentacije naše zemlje! I to je samo jedan od nizu najboljih rukometaša na Starom kontinentu koji ne igra za našu reprezentaciju. Setimo se još i slučajeva Momira Ilića ili Marka Vujina. Dakle, jasno je da mnogo toga godinama ne štima u srpskom srpskom rukometu, zbog čega je potrebno čišćenje početi od vrha. Rukovodstvo RSS, predvođeno predsednikom UO Božidarom Đurkovićem, moglo bi konačno i da pođe od sebe kada traga za krivcem za posrnuće našeg rukometa. Da ne govorimo o tome što duže od decenije nemamo nijedan klub koji je u stanju da uradi nešto u Evropi. Stanje u reprezentaciji je već dugi niz godina veoma loše, rezultati isto takvi, a odgovornih nema... Bitno je da su se čelnici srpskog rukometa i rukama i nogama borili za te funkcije na izborima održanim 2016. Bitno da su tada ratovali po medijima sa protivkandidatima, a što za četiri godine nisu uradili ništa konkretno za naš rukomet, manje je važno. Na Evropskom prvenstvu, koje se održava u tri zemlje, Srbija je ispala već posle dve utakmice. Poraženi smo od Belorusije i Crne Gore, a danas nas čeka rezultatski nebitan meč protiv Hrvatske.

Otvoreno Smenjeni Peruničićev pomoćnik za Kurir Jovanović: Ovo je realnost

.: Nedeljko Jovanović je dva meseca pred početak EP bio pomoćnik Nenada Peruničića, ali mu je selektor SMS porukom uručio otkaz. Sigurno da ni ta priča nije donela ništa dobro našoj reprezentaciji... Za Jovanovića je sve to stavljeno ad akta, a o rezultatu na Evropskom prvenstvu kaže: - Moj jedini komentar glasi da je sve ovo realnost - rekao je Jovanović za Kurir. Imamo godinama najbolje rukometaša na svetu - a nema ni njih u reprezentaciji, a ni rezultata. - Nisam devet godina bio u srpskom rukometu, kratko sam se posle zadržao, tako da zaista ne znam razlog. To je više pitanje za igrače, stručni štab i ljude u savezu - rekao je legendarni as i zaključio: - Možda je potrebno da se spustimo na zemlju i pogledamo gde smo i šta smo.