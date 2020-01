DELFINI U ČETVRTFINALU: Evo zašto je Dejan Savić otežao našim vaterpolistima posao u grupi

Od specijalnog izveštača Kurira iz Budimpešte - Gojka Filipovića

Međutim, "delfini" su se namučili u prvom poluvremenu, a rivala slomili tek u drugom.

"Videlo se da smo teški na početku utakmice, ali kada smo to probili i proplivali sve je došlo na svoje mesto. Dobro je da držimo taj ritam i da ga zadržimo do četvrtfinala u kojem nas čeka duel sa boljim izmedu Španije i Nemačke", rekao je Savić, a na pitanje da li je to što u grupi nismo imali nekog težeg rivala dobra ili loša stvar, kroz osmeh je odogovorio:

"Trudio sam se ja da napravim da nam i ovi rivali u grupi budu teži".

Golman Branislav Mitrović podelio je još jednom minutažu sa Gojkom Pijetlovićem, a posle utakmice istakao je da prvi deo plana ostvaren.

"S obzirom na naš kvalitet cilj je bio da odemo u četvrtfinale sa prvog mesta u grupi i da imamo tri slobodna dana koja nam slede. Iskoristićemo to vreme za pripremu te utakmice. Igre koje smo prikazali nisu na našem nivou, ali sam siguran da ćemo ih podići na viši nivo", rekao je Mitrović.

(Kurir sport)

Kurir