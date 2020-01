VRATIO SE U RODNI KRAJ: Pojačanje RK Radničkog za osvajanje titule!

„Miloš Prodanović je veliko osveženje i pojačanje i smatram da će svojim znanjem, iskustvom i autoritetom biti podstrek mladim igračima u ispunjenju zacrtanog cilja. Ujedno mislim da će biti jedna od glavnih poluga, ako se domognemo Super lige i biti značajan faktor u organizaciji igre. Lako smo se dogovorili, Proda je dete kragujevačkog rukometa i dogovor smo overili na obostrano zadovoljstvo“ - kaže Stavro Rašković, direktor RK „Radnički“. Sam Prodanović ističe „zadovoljstvo što se vraća u svoj grad, a još više što je celokupna situacija u klubu i u kragujevačkom rukometu daleko bolja nego kada je otišao“.

-„Radnički“ se bori za ulazak u Super ligu, klub je stabilan, imamo odličan tim, a činjenica koja me najviše raduje je što se ulaže u mlađe katagorije što godinama unazad nije rađeno. Smatram da je to presudan faktor ako želimo dobro rukometu u našem gradu. Zbog svega toga mislim da sam napravio odličan izbor povratkom u Kragujevac i da „Radnički“ zaslužuje da se nađe u Super ligi- poručio je Miloš Prodanović, koji je ugovor potpisao do juna 2021. godine.

D.A.

Foto: rk radnički

