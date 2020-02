DRŽAO SAM PIŠTOLJ U KRILU I HTEO DA PUCAM SEBI U GLAVU: Vajlder je pobedio depresiju, a zatim zaradio MILIONE (FOTO)

Vajlder, koji će 22. februara protiv Tajsona Fjurija 11. put braniti titulu prvaka sveta u teškoj kategoriji u WBC verziji, inače, otac osmoro dece, sa dvadesetjednom godinom je imao suicidalne misli.

Vajlder je u vreme kada je počeo da boksuje bio bez novca, a imao je već 20 godina. Dobio je devojčicu koja se rodila s deformitetom kičme, a ubrzo se i rastao s njenom majkom.

foto: AP

"Bilo mi je mnogo teško kad sam shvatio da moja Neja ima takav problem, a dotakao sam dno godinu dana kasnije. Ostao sam bez porodice i našao sam se u situaciji u kojoj sam imao pištolj u krilu i bio sam spreman da pucam sebi u glavu. To je palo na pamet svakome ko se bori s depresijom kao što sam se ja borio. Svi smo ljudi i u jednom trenutku ti se to čini kao jedini izlaz. Bio sam mlad i teško se nosio s problemima. Živeo sam od plate do plate, borio se s plaćanjem računa, a klincu od 20 godina je to mnogo teško", rekao je Vajlder.

foto: AP

Amerikanac je nakon samo tri godine bavljenja boksom osvojio bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Pekingu, potom je prešao u profesionalce, a do sada zaradio oko 30 miliona dolara.

Amerikanac ima 34 godine, a u karijeri je ostvario 42 pobede uz jedan remi bez ijednog poraza.

