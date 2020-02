TURSKA SKIJAŠICA SPASILA ŽIVOT DEČAKU (12): Krenuo je da pada sa žičare, uhvatila ga je za ruku i nije puštala! DRAMA!

Slovenački dečak je sedeo pored Sile na ski žičari i u jednom trenutku je izgubio ravnotežu i krenuo da pada. Mlada Turkinja je u poslednjem trenutku uspela da ga uhvati ra ruku - i nije puštala!

Usledila je dramatična scena koja je na kraju, uz mnogo sreće, završena bez posledica.

Mlada Turkinja je u poslednjem trenutku uspela da ga uhvati i potom ga je 15 minuta držala dok je on visio u vazduhu, dok nisu došli pripadnici skijaške patrole da ga prizemlje. Policija Krvaveca je Silu, koja je bila među takmičarima u veleslalomu, odlikovala medaljom za hrabrost, koja joj je uručena na aerodromu. "Bacila sam skijaške štapove i ustima skinula rukavice. Kada sam ih skinula, on je plakao i povikao: 'Molim te, drži me sa obe ruke'", ispričala je Sila i dodala da je dečaka pustila posle 15 minuta, tek kada su pripadnici skijaške patrole i zaposleni u ski centru stigli na mesto događaja i razvili sigurnosu mrežu.

Yarışmaya gitti, hayat kurtardı! Milli Kayakçı Sıla Kara Slovenya'da çocuğu kurtardı pic.twitter.com/U2rUb1qULw — TEKERLEK (@ROJ99411795) February 17, 2020

(Kurir sport)

