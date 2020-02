NE STAJE: Italijanske pripreme Nece Jovanovića za evropske okršaje!

Zimski, a pride i produženi školski rasput odličan učenik četvrtog razreda Osnovne škole Nemanja Neca Jovanović iskoristio je da u Italiji na dve staze u dva odvojena vikenda ternira i ujedno testira novu šasiju za predstojeću sezonu karting sporta u okviru Centralnoveropske zone, Centralonistočne zone, Sportsil kupa i naravno nacionalnog šampionata.

– Prvog vikneda bili smo na stazi Jeselo gde smo naporni radili, što je svakako dalo rezultate. Proveo sam mnogo vremena na stazi kako bih poradio na tečnoj vožnji, odnosno konstantim vremenom po krugovima. To svakako nije bilo lako, ali sam dobio pohvale, jer sam vozio iz kruga u krug za razlikom od jednog do dva dela sekunde. Prednost treniranja u Italiji ogleda se u činjenici da je staza tokom čitavog vikenda puna, tačnije ima mnogo kolega takmičara iz svih klasa, tako da je pride i zabavno. Mnogo je bolje i stimulativnije kada tokom treninga na trenutke imate utisak kao da ste na trci, prvenstveno zbog gužve na stazi. Rekao bih da nam je posle vikend gužvi prijalo i ponedeljkom da treniramo, kada je posećenost staze značajno manja, a to vreme sam iskoristio da probam novu Parolin šasiju i to po kiši – rekao je Nemanja Jovanović.

Odlazak i povratak iz Italije iziskuje vreme, ali kada se to radi porodično onda je to mnogo zabavnije i brže.

– Prošlog vikenda smo trenirali na stazi Adrija gotovo po istom principu, jer sve smo pripreme usmerili ka predstojećoj sezoni u kojoj ću voziti na više koloseka. Sve je mnogo lakše kada je porodica uz mene, tako da kad nisam u kartingu uredno smo zajedno. Centralnoevropska zona i Sportsil kup su jedna meta, odnosno Centralnoistočna zona i domaći šampionat druga interesna sfera. Početkom marta na stazi Bruk u Austriji bonus trkom počinje ovogodišnja sezona. Posle toga praktično svakog meseca ćemo imati po dva takmičarska vikenda do polovine leta i onda naravno jesenji deo – dodao je Nemanja Neca Jovanović.

