NOVOSAĐANI OPTIMISTI PRED FINALE KUPA! U Voši jedinstveni: Idemo u Ub po pehar

Četiri ekipe, dve muške i dve ženske, boriće se za vredan nacionalni trofej.

Uoči velikog okršaja protiv Partizana, koji ih očekuje 1. marta u 16.30, svi u taboru Vojvodine NS seme su jedinstveni – spremni su da se u Novi Sad vrate sa peharom.

Crveno-beli su sezonu počeli osvajanjem Superkupa, igrali su grupnu fazu Lige šampiona, na prvom su mestu na tabeli i žele da nastave u pobedničkom ritmu. Do sada je Vojvodina pokazala da je najbolja onda kada je to najvažnije, brusila je formu, sticala iskustvo i navikavala se na pakleni ritam kroz veliki broj jakih mečeva, te je i to i te kako važna stavka koja u borbi za trofeje može da bude na strani šampiona.

Optimizam, motivisanost, veliku želju, preneli su na konferenciji za novinare i sportski direktor Slobodan Boškan, šef stručnog Siniša Gavrančić i igrač Aleksandar Blagojević.

– Idemo u Ub da odigramo dobru utamicu i da pobedimo. Svesni smo snage Partizana, kao i toga kako su igrali ove sezone i na koji način su stigli do finala. Isto tako svesni smo našeg kvaliteta, naše igre, toga šta smo sve uradili do sada, dobili značajno iskustvo kroz Ligu šampiona. Verujem u ekipu, pokazali smo da možemo i da vredimo. Daćemo sve od sebe da osvojimo Kup – poručio je Boškan.

Šef stručnog štaba Siniša Gavrančić takođe veruje u kvalitet svojih izabranika i očekuje u Ubu jednu sjajnu sportsku predstavu.

– Biće to praznik odbojke, muško i žensko finale igraće se u istom danu u punoj hali. To je dodatna motivacija za sve nas. Ako gledamo kvalitet treninga i to kako igramo u poslednje vreme, spremni za ovaj izazov. Samo da sve to što umemo prenesemo na finale. Siguran sam da će ključnu ulogu igrati naša psihološka spremnost za tako jedan važan meč. Verujem da ćemo odigrati kvalitetno i da ćemo Kup posle nekoliko godina vratiti u Novi Sad – rekao je novosadski strateg.

U istom raspoloženju govorio je i korektor Vojvodine Aleksandar Blagojević:

– U ovom momentu to je nabitnija utakmica, za nas pojedinačno i za klub, tako veliki kao što je Vojvodina. Znamo koji su ciljevi postavljeni još na početku sezone i verujem da sigurno da idemo ka ispunjenju trećeg cilja. Nemamo nijedan razlog da ne budemo optimisti, u dobroj smo formi, možemo preuzeti teret favorita. Neće biti lako, preko puta nas je iskusna ekipa, ali u važnoj utakmici, bićemo maksimalno motivisani – zaključio je Blagojević.

U borbi za Kup Srbije Vojvodina će kao i uvek imati podršku navijača i fan kluba, koji u nedelju stižu u Ub.

