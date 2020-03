NEMAM TELOHRANITELJE, IMAM OBEZBEĐENJE: Oni čuvaju Mejvedera i čim namigne oni su tu! VIDEO

When you're in your own lane...there is No TRAFFIC!! www.henchlab.com #tmt #npcbikini #boxing #mma #musclecontest #npcusachamp #npcnationals #roadtotheusa #roadtothepros #fitexpo #ifbb #npc #bodybuilding #figure #Bikini #Mensphysique #Classicphysique #lastmanstanding #alwayspushittothelimit #bringyouragamehomie #dedication #success #winning #motivation #operationprocard #mindofachampion #therealdeal

A post shared by Ray Sadeghi (@jizzymack) on Jun 21, 2017 at 6:31pm PDT