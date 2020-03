PREPUCAVANJA NE PRESTAJU: Tvrdi da je prebio Habiba i to dokazuje do sada neviđenim snimkom (VIDEO)

Dagestanac je preskočio oktagon i krenuo je u tuču sa Doanisom koji je bio u publici i konstantno vređao Habiba, a ozbiljniji obračun sprečilo je obezbeđenje.

Timski kolega Mekgregora je objavio više snimaka u kojima tvrdi da je Habib pobegao od njega i da ga je on poprilično žestoko pogodio u glavu.

"Nije me dohvatio. Smešno je to sve. Kad je skočio, podigao je ruke i nije znao kako bi me udario. Mislio sam da će me udariti, ali je on imao neku blokadu. Udario sam ga desnom rukom, krenuo je prema meni i onda je dobio aperkat. Pokušao sam da mu uhvatim glavu, ali je pobegao", priča Doanis i nastavlja:

"Svi su dobijali udarce. Policija je bila svuda. Habib me nije dotakao, ja sam ga nekoliko puta dobro pogodio i potom je pobegao. Sve se dogodilo brzo i nisam stigao da mu dohvatim glavu", tvrdi on.

Sada je odlučio da prikaže novi snimak za koji tvrdi da sve pokazuje i dokazuje.

Doanis je u karijeri odradio dve borbe i obe dobio predajom.

Kurir sport

Kurir